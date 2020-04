Na wtorkowym zamknięciu WIG20 zyskał 1,42 proc. do 1.603,50 pkt., WIG zwyżkował o 1,37 proc. do 44.110,86 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,89 proc. do 3.056,18, a sWIG80 pozostał bez większych zmian (-0,06 proc.) na 10.473,57 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.631 mln zł, z czego 1.299 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął notowania od mocnych wzrostów, zyskując w ciągu dnia niemal 5 proc. Wzrosty utrzymywały się przez cały dzień, jednak w ostatniej godzinie handlu zaczął się rysować wyraźny trend spadkowy, w trakcie którego WIG20 oddał większość wcześniejszych wzrostów.

Akcje CCC i PGE mocno rosły w pierwszej części dnia, ale nie utrzymały one tak silnych zwyżek do końca sesji. Po porannych wzrostach CCC o ponad 10 proc. nie zostało śladu - kurs zamknął się na poziomie poniedziałkowego zamknięcia. Rosnący początkowo o niemal 10 proc. kurs PGE zakończył dzień 1,7 proc. nad kreską.

Spośród spółek z indeksu WIG20 najmocniej, o blisko 16 proc., w górę poszedł kurs Alior Banku. Po ponad 5 proc. wzrosły LPP, KGHM oraz Pekao.

Na szerokim rynku wzrosty kontynuowały spółki, których kursy wcześniej najmocniej spadły z powodu epidemii koronawirusa. W górę po kilkanaście procent poszły notowania Amrestu, Enter Air, Kruka, a o blisko 10 proc. wzrósł kurs Rainbow Tours.

Po około 12 proc. wzrosły notowania Grupy Azoty oraz GTC.

GTC podało, że LSREF III GTC Investments B.V. podpisał warunkową umowę sprzedaży 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym GTC Dutch Holdings B.V., większościowego akcjonariusza Globe Trade Centre.

Po silnym odbiciu w ciągu poprzednich dwóch sesji mocno spadł indeks leków - w dół o 9 proc. O 32 proc. spadł kurs Biomedu Lublin, a kurs Biotonu spadł o około 14 proc.

21 proc. stracił Mercator Medical, który dzień wcześniej, w poniedziałek zyskał 35 proc.

W indeksie małych spółek po 8 proc. spadły ceny akcji dwóch deweloperów gier: 11bit studios oraz PlayWay, choć prezes drugiej z firm poinformował, że PlayWay zanotował istotny wzrost sprzedaży gier w pierwszym kwartale, a dodatkowo - w związku ze skutkami epidemii - do grupy zgłasza się więcej zespołów zainteresowanych współpracą. Spółka nie planuje zmian w polityce dywidendowej. (PAP Biznes)