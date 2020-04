PKN Orlen uruchomił pod Berlinem pierwszą stację pod marką Orlen w Niemczech



Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - PKN Orlen uruchomił pod Berlinem pierwszą stację w Niemczech, działającą pod marką Orlen, podał koncern. To ważny krok do pełnego rebrandingu sieci na zagranicznych rynkach i umocnienia pozycji koncernu w Europie. W Niemczech funkcjonuje blisko 600 stacji paliw pod marką Grupa Orlen-star, zlokalizowanych w każdym z niemieckich landów.



"W biznesie sukces gwarantują odważne i dobrze przemyślane decyzje. PKN Orlen ma ogromny potencjał. Chcemy go w pełni wykorzystać również za granicą z korzyścią dla firmy, a także polskiej gospodarki. Na niemieckim rynku jesteśmy obecni od dawna ciągle zwiększając w nim udział. Aktywnie działamy w tym kierunku, otwierając pierwszą w Niemczech stację pod marką Orlen. Podjęliśmy wiele działań wzmacniających naszą rozpoznawalność i one teraz procentują. Niemieccy klienci chętnie wybierają nasze stacje, ponieważ kojarzą je z profesjonalizmem, wysoką jakością usług i produktów" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.



Stacja Orlen została otwarta w Seeberg-Ost pod Berlinem, przy autostradzie nr 10. Działa w koncepcie stop cafe i O!Shop. Oznacza to, że oferta gastronomiczna obejmuje dania gorące, np. hot dogi, zupę, kiełbaski na ciepło, czyli popularne bockwurst, jak również kanapki, sałatki, świeżo wyciskane soki i kawę, podano również.



Ze względu na ogłoszony w Niemczech stan pandemii koronawirusa, na stacji w Seeberg-Ost obowiązują takie same standardy bezpieczeństwa, jakie wprowadzono na polskich stacjach koncernu. Wszystkie produkty z oferty gastronomicznej serwowane są na wynos, a akcesoria do gorących napojów, np. wieczka do kubków czy mieszadełka, są dostępne u pracowników stacji, zaznaczono.



PKN Orlen strategię ujednolicania wizerunku swoich stacji na zagranicznych rynkach rozpoczął w listopadzie 2019 r. W ramach cobrandingu już na wszystkich stacjach w Niemczech i wszystkich w Czechach oraz na Słowacji do lokalnych brandów star i Benzina dołączył logotyp Grupy Orlen. Oznakowane nim zostały dystrybutory, pylony cenowe oraz ekrany wewnątrz stacji. Koncern jest obecny także na Litwie, jednak tam wszystkie stacje od początku funkcjonują wyłącznie pod brandem Orlen.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)