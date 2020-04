Spółki Grupy Ciech podpisały umowy na tzw. faktoring odwrotny



Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Spółki Grupy Ciech podpisały umowy na tzw. faktoring odwrotny - usługę finansową, dzięki której zwiększy się ich płynność w kontaktach z dostawcami, podała grupa. Na mocy umowy spółki będą miały przyznany łączny limit w wysokości 150 mln zł, który będzie mógł być wykorzystywany przy zakupie np. surowców, półproduktów czy usług.

Dostawcy grupy otrzymają możliwość przyspieszonej zapłaty, a spółki będą mogły wydłużyć termin spłaty, co wpłynie pozytywnie na ich płynność, podkreślono w komunikacie.

Z faktoringu odwrotnego skorzystają Ciech, Ciech Sarzyna, Ciech Pianki, Ciech Soda Polska i Ciech Vitrosilicon. Ciech chce wprowadzić faktoring odwrotny także w spółkach niemieckich (Ciech Soda Deutschland i Ciech Energy Deutschland), wymieniono.

"W ramach faktoringu odwrotnego spółki z grupy zyskają możliwość wydłużenia terminów spłaty zobowiązań handlowych w stosunku do obecnie stosowanych, a dostawcy będą mogli korzystać z przyspieszonego finansowania należności przez instytucję finansującą, w oparciu o atrakcyjny koszt finansowania wynikający z wiarygodności Grupy Ciech. Podpisana umowa jest kolejną tego typu i zwiększa skalę wykorzystania tego instrumentu finansowego w grupie" - czytamy w komunikacie.

Wykorzystanie faktoringu odwrotnego to kolejne działanie Grupy Ciech mające na celu zwiększenie płynności finansowej w obliczu aktualnej sytuacji rynkowej. Ciech w ciągu ostatnich kwartałów podjął szereg inicjatyw zwiększających dostępność środków pieniężnych - na koniec

I kwartału grupa dysponowała na rachunkach kwotą ok. 700 mln zł. W 2019 roku Grupa Ciech zwiększyła przepływy z działalności operacyjnej o 78 mln zł do 532 mln zł, wartość kapitału obrotowego spadła o 90 mln zł (spółka uwolniła tę kwotę w porównaniu do 2018 roku), a wolne przepływy pieniężne wzrosły w ujęciu rocznym o 297 mln zł do poziomu 124 mln zł, podsumowano.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,55 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)