Robyg sprzedał 588 lokali, planuje uznać w przychodach 420 w I kw. 2020 r.



Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Grupa Robyg zakontraktowała 588 lokali netto w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu i planuje uznać w przychodach 420 lokali w I kw. 2020 r., podała spółka. Obecnie w ofercie znajduje się ponad 1 700 lokali, a zasoby gruntów umożliwiają wybudowanie około 17 500 mieszkań. Ponadto Robyg uruchomił video chat i podpis elektroniczny, dzięki czemu klienci mogą kupić mieszkanie bez wychodzenia z domu.

"Epidemia koronawirusa była najbardziej nieprzewidywanym zdarzeniem, które ma wpływ na całą gospodarkę - stąd wyniki pierwszego półrocza będą determinowane przez dalszy rozwój tej sytuacji. Mamy nadzieję, że rynek mieszkaniowy nie odczuje większych zmian - jednak natychmiast dostosowaliśmy się do sytuacji - wdrożyliśmy procedury bezpieczeństwa i umożliwiliśmy klientom zdalny zakup mieszkania. Uruchomiliśmy video chat i podpis elektroniczny. Uzupełnia on system usług internetowych i telefonicznych. W ten sposób klienci mogą prowadzić umówione spotkania z przedstawicielami biur sprzedaży" - powiedział wiceprezes Eyal Keltsh, cytowany w komunikacie.

"Terenowe biura Grupy Robyg działają w systemie dyżurów i ograniczyły liczbę klientów do umówionych spotkań. Za pośrednictwem video czatu można bez wychodzenia z domu zapoznać się z ofertą na wybrany lokal spośród ponad 1 700 mieszkań w każdym z 3 miast: Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Połączenie video chat z Robyg jest realizowane za pośrednictwem bezpłatnej, dedykowanej aplikacji, która nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania po stronie klienta. Natomiast na bezpłatnej dla klientów platformie można skorzystać z podpisu elektronicznego i zawierać umowy rezerwacyjne na mieszkania" - dodał.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2019 r. Robyg zakontraktował ok. 2 570 lokali.

(ISBnews)