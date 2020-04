mBank przekazał 0,5 mln zł darowizny na Fundusz Interwencyjny WOŚP



Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - mBank przekazał 0,5 mln zł darowizny na Fundusz Interwencyjny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP), który ma na celu umożliwienie wsparcia dla szpitali i placówek medycznych ratujących życie i zdrowie osób zakażonych koronawirusem, podał bank.

"Bank przekazał na rzecz Funduszu 500 tys. zł. Do wpłat zachęca też swoich klientów. Mogą oni przekazać darowiznę przez specjalną stronę www.mbank.pl/wosp. Każda wpłata, niezależnie od wysokości, wspiera Orkiestrę w niesieniu pomocy polskim placówkom medycznym" - czytamy w komunikacie.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy powołała Fundusz Interwencyjny, który ma umożliwić zakup sprzętu i wyposażenia dla placówek walczących z koronawirusem w Polsce. Do tej pory Orkiestra, w ramach akcji pomocy tym placówkom, zamówiła w sumie m.in. 200 łóżek przeznaczonych na stanowiska intensywnej terapii, 157 kardiomonitorów, 47 respiratorów, 50 tys. pakietów indywidualnej ochrony biologicznej (IPOB), 50 tysięcy masek medycznych N95/KN95, 1 milion trójwarstwowych maseczek chirurgicznych.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 158,72 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)