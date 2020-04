IMS: Sprzedaż spadła w marcu, poziom lokalizacji abonamentowych utrzymany



Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - IMS szacuje, że w marcu w związku z pandemią zanotował spadek sprzedaży w stosunku do lutego na poziomie 5-20% w większości spółek grupy kapitałowej, podało IMS. Spółka m.in. złożyła wnioski o dofinansowanie do miejsc pracy w okresie kwiecień - czerwiec.

"Styczeń i luty były "standardowymi" miesiącami sprzedażowymi. W marcu, gdzie przez 58% dni trwał "lockdown", spółki grupy IMS zanotowały spadek sprzedaży w stosunku do lutego na poziomie 5%-20%. Wyjątkiem jest IMS events, gdzie ze względu na specyfikę branży, odwołane zostały w zasadzie wszystkie imprezy. Tutaj spadek wyniósł ponad 80% (wartościowo to jednak tylko 77 tys. zł)" - czytamy w komunikacie.

Według spółki, kluczowe z punktu widzenia grupy jest to, że utrzymuje poziom lokalizacji abonamentowych.

"Klienci generalnie nie rozwiązują umów abonamentowych, oczekują przede wszystkim obniżek lub czasowego zawieszenia świadczenia usługi - dotyczy klientów, którzy w wyniku decyzji władz państwowych musieli zamknąć punkty sprzedaży. Z kolei liczne grono klientów reklamowych deklaruje, że niewydane dotychczas pieniądze zostaną wydane jak zaczną działać w normalnym zakresie galerie handlowe" - czytamy także.

Grupa IMS posiada dostępne na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego niewykorzystane linie kredytowe w wysokości 15 mln zł. Mimo ich zapadalności dopiero w lipcu br., zarząd celem zapewnienia bezpieczeństwa organizacji, już rozpoczął działania dotyczące ich przedłużenia.

Spółka podała także, że "szeroko i sprawnie" wdrożone zostały działania oszczędnościowe.

"Zatrudnienie w całej Grupie IMS zredukowane zostało o 30 osób (ok. 20% całości). Dodatkowo, wszystkim osobom w całej Grupie IMS obniżone zostały wynagrodzenia. Szacowane oszczędności z ww. tytułów to 480 tys. zł miesięcznie. Złożone zostały wnioski o dofinansowanie do miejsc pracy w okresie kwiecień - czerwiec. Szacowana miesięczna kwota dofinansowania to 70 tys. zł. Razem oszczędności dotyczące zatrudnienia plus dofinansowanie do miejsc pracy stanowią ponad 50% miesięcznych wydatków Grupy IMS na wynagrodzenia stałe. Wstrzymana została wypłata wszystkich niewypłaconych dotychczas premii" - czytamy dalej.

Dodano, że w II połowie marca spółka rozpoczęła renegocjacje z dostawcami we wszystkich spółkach grupy. "Większość współpracujących z nami firm zachowała się po partnersku i zgodziła na różnego rodzaju obniżki i upusty. Uzyskane na ten moment obniżki to kwota blisko 100 tys. zł/miesiąc w okresie kwiecień - czerwiec" - czytamy także.

Grupa IMS funkcjonuje normalnie, a zdecydowana większość osób pracuje zdalnie, podkreślono w materiale.

"Cały czas pracujemy z naszymi klientami odnośnie sprzedaży i płatności. Nawet w czasach kryzysu pozyskujemy nowych klientów i podpisujemy umowy na nowe lokalizacje abonamentowe" - podsumowano w komunikacie.

Grupa kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), video marketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

(ISBnews)