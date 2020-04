Pharmena złożyła wnioski patentowe dot. 1-MNA w nowozdefiniowanych wskazaniach



arszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Pharmena dokonała nowych zgłoszeń patentowych w Polsce i w USA, umożliwiających spółce uzyskanie ochrony patentowej na zastosowanie 1-MNA w leczeniu i suplementacji w nowozdefiniowanych wskazaniach, obejmujących infekcje wirusowe, w szczególności infekcje skutkujące powstaniem zapalenia dróg oddechowych (m.in. grypa, infekcja wirusem Sars-CoV-2, zapalenie płuc, oskrzeli), a także obejmujących choroby alergiczne (m.in. astma), podała spółka.

"Powyższa informacja jest publikowana ze względu na fakt, iż uzyskanie ochrony patentowej w nowozdefiniowanych wskazaniach może mieć pozytywny wpływ na działalność, wyniki finansowe i dalsze perspektywy rozwoju emitenta i jego grupy kapitałowej, w szczególności ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 w Polsce i na świecie oraz zwiększającą się liczbę osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2" - czytamy w komunikacie.

1-MNA jest nie badanym wcześniej metabolitem witaminy B3, który wykazuje działanie przeciwzapalne i zapewnia dodatkowe korzyści terapeutyczne w zastosowaniach miejscowych na skórę. Wspomniane korzyści wykorzystywane są we wprowadzonych na rynek przez Pharmenę suplementach diety oraz preparatach dermatologicznych. Pharmena bada również możliwości potencjalnych zastosowań terapeutycznych 1-MNA (TRIA-662) jako doustnego leku systemowego. W dotychczasowych badaniach klinicznych 1-MNA (TRIA-662) wykazał wysokie bezpieczeństwo i tolerancję stosowania, a potencjalne wskazania terapeutyczne dla doustnych terapii systemowych 1-MNA (TRIA-662) obejmują m.in.: zmniejszanie ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych takich jak prewencja zawału serca, udaru mózgu oraz choroby o podłożu zapalnym takie jak niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH); tętnicze nadciśnienie płucne (PAH), przypomniano.

W lipcu 2019 r. spółka z sukcesem zakończyła badania przedkliniczne, prowadzone na modelach zwierzęcych w nowym wskazaniu NASH - niealkoholowym stluszczeniowym zapaleniu wątroby. Lek 1-MNA potwierdził aktywność we wskazaniu NASH oraz w obniżaniu zwłóknienia wątroby. Celem badania było ustalenie efektywnej dawki leku 1-MNA pod przyszłe badania kliniczne fazy IIB, przypomniano.

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. W 2019 r. przeszła na rynek główny GPW z NewConnect, gdzie była notowana od 2008 r.

