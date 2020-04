PGE ma umowę z PSE na przyłączenie nowych bloków w Elektrowni Dolna Odra



Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - PGE Elektrownia Dolna Odra ma umowę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) na przyłączenie do sieci przesyłowej dwóch niskoemisyjnych bloków gazowo-parowych nr 9 i 10, podała PGE. Tym samym PGE GiEK osiągnęła kolejny kamień milowy przy realizacji inwestycji i wypełniła niezbędny warunek, jakim jest zapewnienie możliwości wyprowadzenia mocy z bloków do sieci przesyłowej KSE, a także zapewnienie dla nowych jednostek zasilania rezerwowego.

"Budowa nowych jednostek jest bardzo istotna z puntu widzenia udziału spółki PGE GiEK w transformacji systemu elektroenergetycznego w Polsce w kierunku niskoemisyjnym. Nowe bloki gazowo-parowe będą spełniać limity emisyjne, które zaczną obowiązywać w 2023 r. Obecnie średnia emisyjność wytwarzania energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wynosi około 0,8 tony CO2/MWh. W nowych blokach wyniesie ona poniżej 0,35 tony CO2/MWh. Projekt ten pozwoli na ograniczenie emisji CO2 z elektrowni Grupy o ok. 2-3 mln ton rocznie" - powiedziała prezes PGE GiEK Wioletta Czemiel-Grzybowska, cytowana w komunikacie.

Podpisanie umowy z PSE jest kolejnym krokiem w realizacji projektu budowy niskoemisyjnych bloków energetycznych w Elektrowni Dolna Odra. W celu realizacji inwestycji General Electric - lider konsorcjum wykonawczego, ogłosił już zamówienie na zakup dwóch turbin gazowych GE 9HA.01 oraz dwóch turbin parowych STF-D650. PGE GiEK podpisała także umowę ze spółką Gaz-System na przyłączenie elektrowni do sieci gazowej, podano także.

Projekt budowy bloków realizuje konsorcjum firm w składzie General Electric, jako lider konsorcjum i Polimex-Mostostal, które wygrało przetarg na zaprojektowanie, dostawę budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch bloków gazowo-parowych wraz z pełną infrastrukturą podziemną. Wyprodukowana w nowych jednostkach energia elektryczna zaspokoi potrzeby energetyczne ok. 1 mln gospodarstw domowych oraz pozwoli na zwiększenie stabilizacji sieci lokalnej. Wartość kontraktu, razem z 12-letnią umową serwisową, to ok. 4,7 mld zł netto. Wyposażenie technologiczne dla tego projektu wyprodukowane zostanie w polskich fabrykach GE w Elblągu i Wrocławiu, przypomniano w materiale.

Elektrownia Dolna Odra odgrywa ważną rolę dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, jako największy wytwórca energii elektrycznej w północno-zachodnim regionie Polski, podkreślono także.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)