„Ważne jest podjęcie dalszych kroków na rzecz zwiększania dystansu społecznego, w tym bardziej radykalnych – przejścia na naukę zdalną, zakaz imprez masowych, wprowadzenie kwarantanny” – powiedział cytowany przez portal TUT.by Bierdykłyczew podczas czwartkowego wystąpienia w parlamencie Białorusi.

Według Bierdykłyczewa decyzja o bardziej radykalnych działaniach powinna zapaść zanim epidemia osiągnie szczytową fazę. Dodał, że kwarantanna nie zatrzymuje szerzenia się wirusa, lecz pozwala spowolnić ten proces.

Przedstawiciel WHO zwrócił uwagę, że od końca marca na Białorusi ma miejsce gwałtowny wzrost liczby zachorowań; odnotowano łącznie 1486 przypadków z wzrostem o 39 proc. w ciągu doby.

„Jeśli spojrzeć na inne kraje, to od czwartego-szóstego tygodnia ma miejsce gwałtowny wzrost liczby przypadków. Około ósmego tygodnia zbliża się on do fazy szczytowej. Na Białorusi to będzie kolejny etap. Nie jest to już faza przywiezionych przypadków, a przekazywania wirusa pomiędzy mieszkańcami. Spodziewamy się dalszego wzrostu (zakażeń)” – oświadczył Bierdykłyczew.

Wcześniej minister zdrowia Uładzimir Karanik powiedział, że szczytowa faza epidemii na Białorusi prognozowana jest na koniec kwietnia - początek maja. Bierdykłyczew zgodził się z tą prognozą.

Według Karanika warianty zakończenia pandemii są dwa: albo wirus się osłabi, albo zostanie na niego wypracowana odporność. „Dzisiejsze zadanie to nie dopuścić do przeciążenia systemu ochrony zdrowia, by potrzebujące osoby mogły otrzymać pomoc” – oświadczył.

„Jesteśmy gotowi na realizację różnych działań (walki z Covid-19), ale trzeba racjonalnie oceniać, na ile one mogą być zrealizowane. Nasze zadanie to przetrwać okres do powstania szczepionki – to nie mniej niż rok – z jak najmniejszymi stratami” – dodał.

W sobotę oczekiwana jest konferencja prasowa zaproszonej przez władze kraju misji WHO, która rozpoczęła prace 7 kwietnia. „W sobotę eksperci będą mogli ogłosić wstępne wnioski, a także zaproponować rekomendacje” – powiedział Bierdykłyczew, cytowany przez agencję BiełTA.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)