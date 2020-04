Warszawa: Jest umowa na przebudowę wiaduktu na Ostrobramskiej

Źródło: PAP

Do końca roku wiadukt wzdłuż ul. Ostrobramskiej nad al. Stanów Zjednoczonych przejdzie gruntowny remont. Będzie on kosztował 9 mln zł. Miasto podpisało umowę na realizację tej inwestycji z firmą WPM Most – poinformował w piątek ZDM.