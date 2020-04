Tauron: Ponad 0,5 mln klientów załatwiło sprawy zdalnie w ciągu ost. miesiąca



Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Ponad 0,5 mln klientów Taurona Polskiej Energii załatwiło sprawy, korzystając ze zdalnych kanałów kontaktu w ciągu ostatniego miesiąca, podała spółka. W drugiej połowie marca klienci zawarli w ten sposób o 71% umów więcej przez internet niż miesiąc wcześniej.

"Od wielu lat inwestujemy w elektroniczne formy kontaktu z klientami i na bieżąco wprowadzamy nowe funkcjonalności. Dzięki temu teraz, w tej nadzwyczajnej sytuacji, nasi klienci mogą załatwić wszystkie sprawy bez wychodzenia z domu. Do dyspozycji klientów są m.in. internetowe serwisy obsługowe, czat online, formularze kontaktowe czy infolinie obsługowe i sprzedażowe" - powiedział prezes Taurona Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.

Uniwersalnym narzędziem jest serwis obsługowy Mój Tauron, który można założyć poprzez stronę internetowa www.tauron.pl lub aplikację mobilną. Korzystanie z konta umożliwia samodzielne zarządzanie swoją umową. Serwis ma ponad 1,3 mln użytkowników, którzy załatwiają teraz o 15% spraw więcej, podano także.

W ciągu ostatnich czterech tygodni o 30% wzrosła liczba klientów, którzy załatwili swoje sprawy wysyłając do Taurona wiadomość e-mail. Liczba osób obsłużonych w tym okresie przez infolinie wzrosła z kolei o 25%.

"Obsłużenie w sposób zdalny znacznie większej ilości spraw, z którymi zwracają się do nas klienci, jest dla nas wyzwaniem. Na bieżąco monitorujemy ruch na naszych infoliniach. Sprawdzamy, z czym użytkownicy serwisów internetowych Taurona mają problemy i układamy nawigację na stronach tak, by klienci intuicyjnie odnajdywali interesujące ich sprawy. Zależy nam również na tym, by poprzez stronę internetową klient mógł poznać naszą ofertę i wybrać tę, która najbardziej mu odpowiada" - dodał prezes Taurona Sprzedaż Rafał Soja.

W połowie marca w trosce o bezpieczeństwo pracowników i klientów, Tauron zawiesił działalność stacjonarnych Punktów Obsługi Klienta, wzmacniając jednocześnie elektroniczne kanały obsługowe.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)