Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie poinformował w sobotę 11 kwietnia, że rozwija projekt podawania osocza ozdrowieńców pacjentom chorym na COVID-19. Placówka zapowiadała, że pierwsi ozdrowieńcy oddadzą swoje osocze po Świętach Wielkanocnych.

We wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska wyjaśniał w TVP Info, na czym polega ta metoda. "Jest terapia, która polega na podawaniu osobom chorym osocza zawierającego przeciwciała ozdrowieńców, czyli osób, które przechorowały zakażenie koronawirusem. To w wielu krajach daje dobre efekty. My także próbujemy tę metodę wprowadzać" – powiedział wiceminister.

"Myślę, że jest to dość dobra metoda i skuteczna. Na pewno będzie przybywało osób, są zdrowe i będą posiadały przeciwciała" – dodał.

We wtorek po południu Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie zaapelował do ozdrowieńców na swojej oficjalnej stronie na Facebooku, aby wzięli udział w tym projekcie i pomogli innym zakażonym.

„Przebyłeś chorobę COVID-19, posiadasz dwukrotnie ujemny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 pobrany w odstępie co najmniej 24 godzin (wymaz z nosogardzieli). Ważysz nie mniej niż 50 kg. Jesteś mężczyzną. Jesteś osobą pełnoletnią, a nie przekroczyłeś 65-ego roku życia. Pragniesz pomóc drugiemu człowiekowi. Zadzwoń pod nr telefonu +48 515 633 105 w godz. 10.00-18.00 lub napisz maila na adres COVID-19OSOCZE@gmail.com” – apeluje szpital.

Wyjaśnia także, że miejsce pobierania osocza znajduje się w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (CKiK) CSK MSWiA, ul. Wołoska 137 Warszawa, a proces separacji osocza odbywa się w strefie bezpiecznej i prowadzi do niej osobne wejście.

Ponadto CSK MSWiA zaznacza, że każdy krwiodawca może uzyskać bezpłatnie wyniki swoich badań laboratoryjnych, m.in. oznaczenie grupy krwi, morfologia, badania wirusologiczne.

Placówka podkreśla, że dzień oddawania osocza jest wolny od nauki lub pracy. „Nieobecność usprawiedliwiona. Należy tylko pamiętać o zabraniu odpowiedniego zaświadczenia” – przypomina szpital. Zapewnia także, że szczegóły oraz wszelkie odpowiedzi na pytania zostaną podane telefonicznie bądź mailowo.