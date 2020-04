Włochy: Firmy i fabryki potrzebują miliarda maseczek miesięcznie

Źródło: PAP

1 miliard maseczek miesięcznie, 9 tysięcy metrów sześciennych żelu dezynfekującego, 456 milionów rękawiczek - to potrzeby przemysłu i firm we Włoszech, by mogły wznowić działalność po przerwie z powodu pandemii. Dane te przedstawiono na Politechnice w Turynie.