"Nie oszukujmy policjantów, dbajmy o zdrowie nas wszystkich. To dzięki działaniom policjantów mniej pacjentów mają lekarze, ratownicy czy pielęgniarki. Pamiętajmy o tym. Liczymy na wzajemne zrozumienie" - zaapelował rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka.

Jak zaznaczył, ostatniej doby policja sprawdziła ponad 121 tys. osób poddanych kwarantannie, a od początku to już ponad 3 miliony kontroli.

"Ostatniej doby tylko w ok. 170 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia kwalifikujące się do wymierzenia grzywny. W ponad 40 przypadkach zwrócono się do nas o pomoc w zrobieniu zakupów czy wyniesieniu śmieci itp." - poinformował Ciarka.

Dodał, że każdego dnia do działań prewencyjnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa, skierowanych jest ok. 25 tys. funkcjonariuszy - głównie policjantów wspieranych przez straż miejską i żołnierzy.

"Tym służbom dziękujemy za wsparcie. Policjanci dbają o nasze bezpieczeństwo i zdrowie. Nie chcemy mieć powodów do karania, dlatego w pierwszej kolejności apelujemy o stosowanie się do obowiązujących ograniczeń. Wiele razy udowadnialiśmy, że potrafimy być solidarni i odpowiedzialni. Teraz ta wzajemna dyscyplina i odpowiedzialność jest tym ważniejsza, że nikt z nas nie wie, czy jest nosicielem, a co za tym idzie może zarażać inne osoby" - zaznaczył policjant.

Podkreślił też, że nieodpowiedzialne osoby, które często z premedytacją ignorują przepisy, muszą się liczyć z konsekwencjami. "Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi inspektor sanitarny może wymierzyć grzywnę w wysokości od 5 do 30 tys. złotych. Apelujemy o rozsądek i odpowiedzialność. Zostańmy w domu dla naszego wspólnego dobra" - podkreślił Ciarka.

Dodał, że policja skontrolowała również prawie 88 tys. pojazdów komunikacji zbiorowej. "Należy pochwalić głównie kierowców autobusów komunikacji miejskiej i motorniczych za skuteczne egzekwowanie przepisów, gdyż praktycznie nie ujawniamy poważniejszych uchybień" - poinformował rzecznik KGP. (PAP)

Autorzy: Marcin Chomiuk, Bartłomiej Figaj