LPP: Najwyższe ryzyko wpływu skutków COVID-19 po stronie sprzedaży towarów



Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - LPP rozpoznaje najwyższe ryzyko wpływu skutków COVID-19 po stronie sprzedaży towarów, gdyż w 21 krajach na 25 wszystkich, gdzie jest obecna poprzez placówki, zostały zamknięte sklepy stacjonarne wszystkich jej marek, podała spółka. Bez ograniczeń działają natomiast sklepy online w 30 krajach i osiągają wysokie wzrosty sprzedaży, podano także.

"Emitent rozpoznaje najwyższe ryzyko wpływu skutków COVID-19 po stronie sprzedaży towarów. W związku z decyzjami rządów krajów, w których grupa jest obecna ze swoimi sklepami stacjonarnymi, w 21 krajach na 25 wszystkich, zostały zamknięte sklepy stacjonarne wszystkich marek LPP. Wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu placówek handlowych będą miały negatywny wpływ na wyniki sprzedażowe i finansowe grupy. Jednocześnie bez ograniczeń działają sklepy on-line w 30 krajach i osiągają wysokie wzrosty sprzedaży" - czytamy w komunikacie.

Ryzyko po stronie łańcucha dostaw, emitent rozpoznaje nadal jako niskie.

"Fabryki w Chinach, Kambodży, Myanmarze działają w standardowym trybie. Natomiast fabryki w Bangladeszu i Indiach są zamknięte, a w Turcji i Pakistanie produkcja jest ograniczona" - czytamy także.

Jednocześnie magazyny w Polsce, Rosji i Rumunii przyjmują towary i realizują wysyłki do sklepów online.

"Spółka posiada obecnie zapasy towarów w kwocie około 2 mld zł, na które składają się wyłącznie modele z kolekcji Wiosna/Lato 2020" - czytamy dalej.

Zarząd spółki podjął szereg działań w celu utrzymania mocnej pozycji płynnościowej:

- po stronie przychodowej: działania mające na celu intensywny rozwój kanału e-commerce;

- po stronie kosztowej: redukcja kosztów sklepów i centrali (skorzystanie z pomocy polskiego rządu w ramach tarczy antykryzysowej dotyczącej wakacji czynszowych na okres zamknięcia sklepów oraz wsparcia rządu w kosztach wynagrodzenia pracowników);

- po stronie wydatkowej: zmniejszenie zamówień na sezon Jesień/Zima 2020, redukcja wydatków inwestycyjnych na rok 2020/21 do 500 mln zł (zmniejszenie otwarć salonów w 2020/21 tj. planowany jest 10% wzrost powierzchni r/r, przesunięcie w czasie inwestycji budowy siedzib i centrum dystrybucyjnego w Brześciu) oraz rekomendacja niewypłacenia dywidendy., podano także.

"Zgodnie z aktualną na dzień 15 kwietnia 2020 roku sytuacją, emitent spodziewa się, iż skutki pandemii COVID-19 będą miały istotny wpływ na przyszłe wyniki i działalność grupy. Jednakże ze względu na niepewność, dynamikę oraz uzależnienie od czynników, które pozostają poza kontrolą ze strony emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego komunikatu wpływ ten nadal jest niemożliwy do oszacowania" - podsumowano w materiale.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)