Władze landu z powodu wykrytego procederu wstrzymały 9 kwietnia przetwarzanie wniosków. Ma ono zostać wznowione w piątek.

Władze Nadrenii Północnej-Westfalii, największego niemieckiego landu, zamieszkanego przez blisko 18 mln osób, poinformowały o wykryciu 104 stron, które udawały oficjalny portal do składania wniosków o pomoc finansową dla przedsiębiorców na zwalczanie skutków pandemii koronawirusa.

Policja otrzymała w tej sprawie 372 zgłoszenia, ale szacunki landu wskazują, że w ręce przestępców mogły trafić dane 3,5-4 tys. wnioskodawców – poinformował w środę dziennik „Tagesspiegel”.

Fałszywki, stanowiące dokładną kopię stron władz landu, były umieszczane pod adresami przypominającymi ten oficjalny, np. wirtschaft-nrw.info zamiast prawdziwego wirtschaft.nrw. Przedsiębiorcy byli wabieni na te strony poprzez pozycjonowanie ich w wyszukiwarkach, przez co strony przestępców wyświetlały się na liście wyników wyżej od stron rządowych. Przestępcy dzwonili również do wybranych przedsiębiorców i zachęcali do odwiedzania sfałszowanej strony – ustalił „Tagesspiegel”.

Oszuści otrzymywali pełen zestaw danych od nieświadomych przedsiębiorców, który mogli wykorzystać, aby złożyć wniosek poprzez oficjalne kanały. Podawali jedynie inne konto bankowe, które należało już do nich, a nie przedsiębiorców.

Proceder został wykryty w drodze dziennikarskiego śledztwa regionalnych mediów i dziennika „Sueddeutsche Zeitung”. Władze landu oprócz zaprzestania przyjmowania nowych dokumentów wstrzymało wypłatę środków w przypadku 20 tys. wniosków.

Po ponownym uruchomieniu portalu do składania wniosków online urzędnicy będą sprawdzać m.in., czy podany numer konta bankowego widnieje na listach landowych urzędów skarbowych. Politycy zaapelowali też do składających o sprawdzanie poprawności domeny.

W ramach tzw. pomocy natychmiastowej prowadzący działalność jednoosobową oraz firmy zatrudniające do 50 pracowników mogą na terenie landu, w którym prowadzą działalność, wnioskować o bezzwrotną dotację w wysokości 9-25 tys. euro. Przedsiębiorcy muszą we wniosku wskazać, w jaki sposób pandemia zagraża prowadzonej przez nich działalności.

Z Lipska Łukasz Grajewski (PAP)