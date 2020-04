"Nad wdrożeniem #TarczaFinansowaPFR pracuje już ponad 300 osób. Po konsultacjach złożona jest notyfikacja programu dla dużych firm do KE. Dzisiaj banki zgodziły się wykonanie dystrybucji subwencji z @Grupa_PFR dla mikro i MŚP bez żadnych opłat. Trzymamy termin kwietniowy na start" - czytamy we wpisie szefa PFR na Twitterze.

W piątek Borys informował, że w ubiegły czwartek wieczorem, Komisji Europejskiej przekazano do notyfikacji program dotyczący pomocy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Zgodnie z programem tarczy finansowej, którego wartość wyniesie 4,5 proc. PKB (100 mld zł) do mikrofirm trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm 50 mld zł (łącznie 75 mld zł będzie przeznaczone dla firm zatrudniających od jednego do 250 pracowników), a do dużych przedsiębiorstw płacących podatki w Polsce 25 mld zł. Podmioty, które skorzystają z programu otrzymają łącznie środki bezzwrotne o wartości 60 mld zł. Programem będą objęte firmy, których obroty spadły w ostatnim czasie o co najmniej 25 proc. Dla mikro i małych firm górny pułap subwencji wynosi ponad 300 tys. zł. Średnie firmy – to ponad 4 mln zł, a duże – proporcjonalnie więcej. (PAP)

autor: Magdalena Jarco