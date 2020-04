Mostostal Zabrze ma kolejne zamówienie w ramach umowy z Alstom - na 6 mln euro



Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe, spółka zależna Mostostalu Zabrze, przyjęła kolejne zamówienie od Alstom Transport na dostawę konstrukcji stalowych dotyczących taboru kolejowego dla realizacji projektu RER NG (Réseau Express Régional New Generation - francuska kolej podmiejska w Paryżu) złożone w ramach umowy ramowej zawartej w 2015 r., podał Mostostal Zabrze. Wartość zamówienia to ok. 6 mln euro netto, natomiast termin zakończenia realizacji całego zamówienia został określony na I kwartał 2023 r.

"O poprzednim zamówieniu w ramach ww. umowy ramowej emitent informował w raporcie bieżącym [...] z dnia 14 kwietnia 2020 r. W związku z przyjęciem do realizacji powyższego zamówienia, w MZKP zostanie uruchomiana druga linia produkcyjna konstrukcji stalowych, dedykowana wyłącznie do realizacji projektów dla Alstom Transport S.A. Pozyskane przez MZKP nowe zamówienie oraz uruchomienie drugiej linii produkcyjnej jest potwierdzeniem rozwijającej się współpracy z firmą Alstom" - czytamy w komunikacie.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2019 r. miał 601,4 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)