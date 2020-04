Kino Polska TV miało 18,54 mln zł zysku netto, 77,5 mln zł EBITDA w 2019 r.



Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Kino Polska TV odnotowało 18,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 36,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 26,1 mln zł wobec 41,67 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 77,54 mln zł wobec 61,81 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 201,59 mln zł w 2019 r. wobec 149,16 mln zł rok wcześniej.

"Przychody Grupy Kino Polska TV pochodzą głównie ze sprzedaży czasu reklamowego i opłat z emisji kanałów na platformach cyfrowych i w sieciach operatorów kablowych. W 2019 r. przychody z emisji stanowiły 50% łącznych przychodów grupy i wyniosły 102,6 mln zł (+13,4% r/r). Przychody z reklam stanowiły 34% łącznych przychodów grupy i wyniosły 69 mln zł (+ 46,2% r/r). W poszczególnych segmentach działalności znaczące wzrosty przychodów wypracował kanał Stopklatka (30 mln zł z reklam, +9,3 r/r) oraz segment kanałów filmowych marki FilmBox i kanałów tematycznych (łącznie 95,3 mln z emisji i reklam, +18% r/r)" - czytamy w komunikacie.

Przychody segmentu sprzedaży praw licencyjnych wzrosły o 483% r/r do 26,5 mln zł, co było efektem wzmożonej działalności sprzedażowej na rynku polskim oraz umowy zawartej przez Filmbox International Ltd. z SPI International BV (głównym akcjonariuszem Kino Polska TV) dotyczącej obsługi zakupu treści dla nowych kanałów Grupy SPI w Holandii.

"2019 rok był dla nas udany pod wieloma względami. Z jednej strony poprawiliśmy wszystkie najważniejsze wskaźniki finansowe, z drugiej - odnotowaliśmy rekordową oglądalność jako grupa. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z wyników kanału naziemnego Zoom TV, który zwiększył swój udział w oglądalności widowni komercyjnej o prawie 33% w porównaniu z 2018 rokiem (SHR%, All 16-49). Swoją pozycję wśród kanałów naziemnych poprawiła również Stopklatka. Udział tego kanału w oglądalności widowni naziemnej telewizji cyfrowej wyniósł 1,88% (SHR%, All DTT 16-49). Ponadto umocniliśmy pozycję grupy na rynkach międzynarodowych" - skomentował prezes Bogusław Kisielewski, cytowany w komunikacie.

W 2019 r. grupa osiągnęła 1,97% udziału w oglądalności widowni komercyjnej, co oznacza wzrost o 5,9% w porównaniu z 2018 r. Średnia liczba widzów, którzy w każdej minucie ubiegłego roku oglądali którykolwiek z kanałów grupy wyniosła 45,5 tys. - to o 3,2% więcej niż rok wcześniej (AMR, All 16-49). W 2019 r. wydłużył się też średni czas oglądania (ATS, All 16-49) wszystkich stacji z portfolio Kino Polska TV w porównaniu z 2018 r.

"Tworząc plany na nadchodzące miesiące nie możemy zapominać o światowej pandemii koronawirusa, z którą mierzy się obecnie zarówno Polska, jak i globalna gospodarka. Ta sytuacja z pewnością będzie miała wpływ również na rynek mediowy. Dziś jednak trudno nam precyzyjnie określić, w jakim stopniu pandemia koronawirusa wpłynie na funkcjonowanie naszej grupy" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 9,25 mln zł wobec 13,62 mln zł zysku rok wcześniej.



Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.



