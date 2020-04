Pekabex miał 30,5 mln zł zysku netto, 55,45 mln zł EBITDA w 2019 r.



Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Pekabex odnotował 30,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 51,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 39,4 mln zł wobec 67,47 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk z działalności operacyjnej w 2019 roku wyniósł 39 396 tys. zł, co w porównaniu do zysku osiągniętego w 2017 roku (34 972 tys. zł) oznacza wzrost o 12,65%, a w porównaniu do zysku z roku 2018 - spadek o 41,61% (67 473 tys. zł). Podobnie kształtował się wynik EBITDA, który wyniósł 55 449 tys. zł i był niższy od osiągniętego w 2018 roku (81 903 tys. zł) o 32,30%" - czytamy w raporcie.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 772,05 mln zł w 2019 r. wobec 886,34 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki za 2019 r. są w mojej ocenie bardzo dobre, tym bardziej, że osiągnęliśmy je w wysoce zmiennym i trudnym otoczeniu rynkowym. Marża brutto wyniosła 15%, a operacyjna 5%, co jest bardzo dobrym wynikiem w naszej branży. Wyniki są niższe r/r (rok 2018 r. był wyjątkowy) ale lepsze od osiągniętych w 2017 roku: o 18% w przypadku zysku netto oraz 12,7% w przypadku zysku operacyjnego. W minionym roku umocniliśmy naszą pozycję zarówno jako lidera w zakresie żelbetowych konstrukcji prefabrykowanych, jak również zwiększyliśmy nasz udział w rynku generalnego wykonawstwa obiektów halowych i kubaturowych. Skutecznie realizowaliśmy kontrakty dla klientów takich jak: Panattoni, Prologis, MLP oraz Kaufland, Raben Group i Echo Investment, stawiających wykonawcom bardzo wysokie wymagania dotyczące standardów jakości. Udowodniliśmy w ten sposób, że potrafimy łączyć wysoką jakość wykonania, krótki czas realizacji oraz atrakcyjną ofertę cenową" - powiedział prezes Pekabeksu Robert Jędrzejowski, cytowany w komunikacie.

"Rozwój sytuacji i wpływ epidemii na gospodarkę kraju i Europy obecnie nie jest możliwy do przewidzenia. Pekabex posiada zasoby ludzkie oraz finansowe, które powinny pozwolić na bezpieczne przejście przez ten trudny okres. Kryzysy nigdy nie były i nie będą łatwe, jednak obok zagrożeń stawiają nas przed szansami, które spróbujemy wspólnie wykorzystać. Stabilność naszej organizacji i jej odporność na kryzysy w dużej mierze zawdzięczamy konsekwentnie wprowadzanej w życie dywersyfikacji naszej działalności" - wskazał także prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 7,32 mln zł wobec 11,66 mln zł zysku rok wcześniej.



Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi i biurowce) i inżynieryjnego (np. mosty, tunele). Eksport dotyczy głównie modułowego budownictwa mieszkaniowego kierowanego przede wszystkim do krajów skandynawskich. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 886,34 mln zł w 2018 r.



