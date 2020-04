Ontario odnotowało w piątek 564 nowych przypadków zakażenia, co jest największym dotąd dobowym wzrostem - jak podała agencja Canadian Press. W sumie w tej prowincji wykryto ok. 9,5 tys. zakażeń, a 478 osób zmarło. W 104 tamtejszych domach opieki zakażonych zostało ok. 900 mieszkańców tych placówek, a ok. 160 zmarło; infekcję stwierdzono też u 530 członków personelu.

W skali kraju najbardziej dotknięta epidemią koronawirusa jest prowincja Quebec, gdzie zakażonych jest ok. 16 tys. osób, a 630 osób zmarło. Do pomocy w domach opieki władze prowincji poprosiły wojsko. Sytuacja w prywatnym domu opieki Herron pod Montrealem, gdzie zmarło 31 podopiecznych, jest obecnie przedmiotem trzech osobnych dochodzeń, w tym karnego. Rodziny zmarłych wniosły też pozew zbiorowy o odszkodowanie od firmy zarządzającej tą placówką.

Premier Justin Trudeau potwierdził w piątek podczas konferencji prasowej, że 125 członków personelu wojskowego z przeszkoleniem medycznym zostanie oddelegowanych do pomocy w Quebecu.

Jak w czwartek stwierdziła federalna naczelna lekarz kraju Theresa Tam, prawdopodobnie to wysoka liczba zakażeń w domach opieki spowodowała, że liczba zgonów z powodu koronawirusa w Kanadzie przekroczyła zeszłotygodniowe projekcje agencji zdrowia publicznego. Według prognoz zaprezentowanych 9 kwietnia do czwartku liczba zgonów nie miała przekroczyć 700.

Ponad 90 proc. osób zmarłych na Covid-19 w Kanadzie było w wieku powyżej 60 lat - poinformowali w czwartek przedstawiciele służby zdrowia. (PAP)