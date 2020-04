BNP Paribas BP przekazuje uczniom 150 komputerów, przygotowanych przez Wasko



Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska przekaże osobom zmagającym się z wykluczeniem cyfrowym 150 bankowych komputerów, podał bank. Partnerem inicjatywy jest firma Wasko, która pro-bono przygotowała sprzęt do użytkowania.

"Zamknięcie szkół i uczelni z powodu epidemii nie spowodowało przerwania nauczania. Placówki w trybie pilnym musiały przejść na lekcje zdalne. Niestety tego samego nie mogli zrobić uczniowie, którzy po prostu nie mają komputerów. I to właśnie z myślą o nich postanowiliśmy działać. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników IT banku oraz partnera inicjatywy - firmy Wasko, 150 odświeżonych i przygotowanych do użytku laptopów trafi do uczniów i potrzebujących" - powiedziała dyrektor biura społecznej odpowiedzialności biznesu BNP Paribas BP Maria Krawczyńska, cytowana w komunikacie.

Laptopy trafią do organizacji partnerskich banku i Fundacji BNP Paribas, stypendystów Programu Klasa oraz potrzebujących szkół i placówek opiekuńczo - wychowawczych, z którymi współpracują bankowi wolontariusze. Pierwsze 50 sztuk przekazano do Olkusza, gdzie zostaną rozdzielone pomiędzy szkoły podstawowe, licea oraz placówki szkolno-wychowawcze. Pozostałe laptopy będą systematycznie przekazywane do beneficjentów. Trafią one do domów dziecka, stypendystów programu KLASA, a także partnerów Fundacji BNP Paribas, m.in. Fundacji Ocalenie, Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej oraz Centrum Promocji Kultury Praga Południe, podano.

"W trudnym czasie pandemii najważniejsze to znaleźć partnera i pomysł, by pomóc innym. Wasko SA z entuzjazmem włączyło się w akcję Banku BNP Paribas skierowaną do dzieci. Edukacja i rozwój naszych pociech to inwestycja w przyszłość. Bank przekazał 150 komputerów, a my pro-bono je przygotowaliśmy, by dzieci miały z nich pełną pociechę. Mamy nadzieję, że ta mała cegiełka przyczyni się do przyjemniejszego i bardziej pożytecznego spędzania czasu w domu. Niech akcja 'pozostań w domu' zapewni bezpieczeństwo nam wszystkim i nie ograniczy możliwości rozwoju i kontaktu z rówieśnikami oraz będzie inspiracją dla innych" - powiedział Jan Ogórek z firmy Wasko, cytowany w komunikacie.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109,95 mld zł na koniec 2019 r.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r.

(ISBnews)