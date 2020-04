Famur rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.



Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Famuru zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy z zysku netto za 2019 r. w związku z sytuacją rynkową wynikającą z pandemii, podała spółka. Jednocześnie zarząd podtrzymał dotychczasową politykę dywidendy.

"Obecna sytuacja rynkowa wynikająca z dynamiki i zasięgu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce i na świecie spowodowała wzrost niepewności gospodarczej, co przekłada się również na zmniejszone wydobycie podmiotów branży górniczej oraz pojawiające się informacje o rozważanych przez nie rewizji założeń budżetowych na rok 2020 w części dotyczącej planowanych inwestycji i ich spodziewanym ograniczeniu. Sytuacja ta może również wpływać na problemy płynnościowe kontrahentów emitenta" - czytamy w komunikacie.

Wpływ pandemii COVID-19 może również nieść za sobą dodatkowe ryzyka dla działalności Famuru, których ewentualna skala nie jest obecnie możliwa do precyzyjnego oszacowania i pozostaje poza realnym wpływem spółki, zaznaczono.

"W tych okolicznościach zarząd emitenta uznał za uzasadnione rekomendowanie zatrzymania całości zysku za 2019 rok, w celu wzmocnienia pozycji finansowej grupy, a także zapewnienia finansowania ewentualnych akwizycji, umożliwiających znaczące zdywersyfikowanie przychodów grupy, w przypadku pojawienia się podmiotów atrakcyjnych pod względem branżowym i finansowym" - czytamy dalej.

Zarząd jednocześnie podtrzymał przyjętą politykę dywidendową, która zakłada rekomendowanie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie 50-100% zysku netto w przypadku braku znaczących akwizycji lub istotnej zmiany sytuacji rynkowej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto Famuru w 2019 r. wyniósł 161 mln zł wobec 153 mln zł zysku rok wcześniej.

W czerwcu 2019 r. akcjonariusze Famuru zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 304,62 mln zł, co dało wypłatę w wysokości 0,53 zł na akcję (z wyłączeniem akcji własnych).

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 165 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)