Z badania wynika, że ponad połowa populacji Polski w codziennych zakupach zwraca uwagę na kraj pochodzenia produktów. W tej grupie konsumentów najwięcej jest osób po 45. roku życia - 60%. 50% Polaków jest również przekonanych o większym bezpieczeństwie polskich produktów, podano.



"Koral działa w Polsce już przeszło 40 lat i cieszy nas, że Polacy zwracają coraz większą uwagę na polskie produkty, bo troska o lokalność jest naszym priorytetem. Za produktem nie kryje się tylko duży producent, to również dostawcy, logistyka oraz sprzedawcy. W przypadku firmy Koral od zawsze staramy się w pierwszej kolejności współpracować z polskimi producentami i dostawcami oraz maksymalnie wspierać lokalne punkty sprzedaży. Teraz, w czasie epidemii koronawirusa, taki patriotyzm zakupowy jest szczególnie ważny, aby udało się przetrwać nie tylko dużym firmom, które radzą sobie nieco lepiej, ale również mniejszym przedsiębiorcom" - powiedział dyrektor marketingu PPL Koral Piotr Gąsiorowski, cytowany w komunikacie.



Badania pokazały, że ponad połowa Polaków zaczęła częściej niż dotychczas kupować polskie produkty - 50% konsumentów obecnie w większym stopniu zwraca uwagę czy produkt jest pochodzenia polskiego. Takie zachowanie częściej deklarują kobiety - 57% - niż mężczyźni - 45%, wskazano również.



"W normalnych warunkach zjawisko etnocentryzmu konsumenckiego, zgodnie z którym wąska grupa osób wybierała polskie produkty, wiązało się z wiekiem, poziomem wykształcenia i dochodami. W sytuacji epidemii koronawirusa panujący lęk okazał się silniejszym mechanizmem motywującym konsumentów do podejmowania działań niż etnocentryzm. Zaczęliśmy doceniać to, co możemy stracić, dbać o wybory konsumenckie. Tak duża deklaracja chęci podjęcia działań na rzecz wspomagania polskiego rynku wskazuje na zwiększoną świadomość społeczną i doświadczenie: im starsi i im lepiej wykształceni konsumenci, tym chętniej pomogliby polskim przedsiębiorstwom. Można zatem powiedzieć, że obecnie wszyscy przechodzimy przyspieszoną lekcję dojrzałości społecznej" - dodała profesor Uniwersytetu SWPS Alicja Grochowska.



Ponad 60% Polaków chce wspomóc polskie firmy. 90% z nich deklaruje, że jako formę wsparcia wybierze częstsze kupowanie produktów od polskich producentów.



PPL Koral jest największym polskim producentem lodów, właścicielem marek Koral i Bracia Koral - Lody Jak Dawniej. Na rynku istnieje od 1979 roku. Główną siedzibą firmy jest Nowy Sącz, zakłady produkcyjne zlokalizowane są w Rzeszowie oraz w Limanowej. Sprzedaż lodów Koral prowadzona jest w całej Polsce oraz w krajach UE m.in.: w Czechach, Słowacji, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii czy Litwie.