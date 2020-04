"Zdrowie jest na pierwszym miejscu" - powiedziała cytowana przez EFE pełniąca obowiązki burmistrza miasta Ana Elizalde, uzasadniając podjętą decyzję.

Jak zaznaczyła, uroczystości na cześć patrona miasta - znane na całym świecie dzięki urządzanym podczas Sanfermines gonitwom byków przez ulice Pampeluny - być może odbędą się kilka miesięcy później.

Tradycyjnie święto Sanfermines obchodzone jest w dniach 6-14 lipca. Fiesta, rozsławiona przez Ernesta Hemingwaya, przyciąga co roku do stolicy Nawarry ponad milion ludzi. To zabawy, parady, koncerty i tańce, ale gonitwy byków i ludzi są jej najważniejszą atrakcją.(PAP)

