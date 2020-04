Immofinanz miał 358,9 mln euro zysku netto, 345,6 mln euro zysku EBIT w 2019 r.



Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Immofinanz odnotował 358,89 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 217,26 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 345,58 mln euro wobec 159,06 mln euro zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 279,88 mln euro w 2019 r. wobec 236,91 mln euro rok wcześniej.

"Immofinanz zanotował bardzo udany rok 2019: wyraźna poprawa przychodów z najmu o 18,1% i 30,2% w przypadku FFO 1 (funds from operations) z tzw. 'standing investments' podkreśla zyskowny wzrost portfela do około 5,1 mld euro. Zysk netto [ogółem] wzrósł o 61,9% do 352,1 mln euro, co idzie w parze z solidną sytuacją finansową spółki: środki pieniężne i ekwiwalenty ogółem wyniosły 345,1 mln euro. W celu wzmocnienia tej bardzo dobrej pozycji gotówkowej pod koniec marca 2020 r. zawarto niezabezpieczoną odnawialną linię kredytową w wysokości 100 mln euro" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Polska jest największa w portfelu firmy i właśnie w Polsce rozlokowane jest ponad 21% wartości całego biznesu firmy. Obłożenie portfela w Polsce to 98,2% (wobec 96,8% w całej grupie), podano także.

Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.

