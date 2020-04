Maląg: Bezrobocie w III nie wzrosło, w IV zwiększyło się już o 30 tys. netto



Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Bezrobocie w marcu nie wzrosło, natomiast od początku kwietnia liczba bezrobotnych zwiększyła się już o 30 tys. osób netto, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

"Bezrobocie w marcu nie wzrosło. Rynek nie zaobserwował wzrostów i dlatego też, kiedy chcielibyśmy porównać marzec roku 2020 do marca 2019 - nie jest to informacja, która coś nowego wniesie w przestrzeni publicznej. Obserwujemy każdego dnia meldunek o bezrobociu. Na dzień dzisiejszy, jeżeli byśmy spojrzeli na przyrost bezrobocia netto […] to mamy przyrost o ok. 30 tysięcy w miesiącu kwietniu" - powiedziała Maląg w wywiadzie dla radiowej Jedynki.

Na wczoraj było 33 tys. ofert w centralnej bazie ofert pracy w różnych branżach. Rok temu było ich ponad 77 tys., dodała minister.

Na koniec lutego 2020 r. stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła 5,5%, czyli pozostała bez zmian wobec danych stycznia br. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lutego 2020 r. wyniosła 919,9 tys. wobec 922,2 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1 016,7 tys. przed rokiem.

(ISBnews)