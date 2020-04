Sanwil liczy, że zainteresowanie Sanmedem wzmocni pozycję spółki po pandemii





Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Sanwil Polska sp. z o.o. z grupy Sanwil Holding obserwuje bardzo duże zainteresowanie materiałem Sanmed, znajdującym zastosowanie w produkcji medycznych kombinezonów ochronnych i ocenia, że jest w stanie jeszcze znacząco zwiększyć jego produkcję, poinformował ISBnews członek zarządu Sanwil Polska Witold Śliwa. Ma nadzieję, że obecny popyt przełoży się na lepszą pozycję spółki także w okresie po pandemii Covid-19.



"W ostatnim czasie powstało spore zainteresowanie Sanmedem - codziennie mamy dziesiątki zapytań i głównie to jego obecnie produkujemy. Ze względu na swoje właściwości jest przyjazny dla ciała i oddychający, stanowi też barierę dla wirusów i nadaje się do prania, dezynfekcji i dzięki temu do wielokrotnego użycia" - powiedział Śliwa w rozmowie z ISBnews.



"W związku z tym przyjęliśmy strategię, aby penetrować rynek i prowadzimy intensywne działania informacyjne na rynku producentów medycznych środków ochrony osobistej w Polsce i za granicą. W rezultacie mocno przyrasta liczba zapytań z Unii Europejskiej, ze Wschodu, a nawet krajów Zatoki Perskiej" - dodał.



Członek zarządu ocenił, że spółka na ten moment jest w stanie sprostać wszystkim bieżącym zamówieniom, ale ma też możliwości, aby znacznie zwiększyć produkcję Sanmedu w razie potrzeby.



"Startujemy także w przetargach organizowanych przez ministerstwa i organy samorządowe różnych krajów" - wskazał Śliwa.



Spółka liczy, że produkcja Sanmedu nie tylko zrekompensuje duże spadki zamówień od innych branż (np. meblarskiej), ale pozwoli wzmocnić markę i jej rozpoznawalność na okres po pandemii Covid-19.



"Jesteśmy optymistami i w tym sensie, że koronawirus weryfikuje podejście firm, nie tylko z branży medycznej. Wielu producentów miało często jedno źródło dostaw - głównie w Chinach, a w tym momencie zaczynają zmieniać zdanie i doceniać zalety dywersyfikacji źródeł dostaw. Może nie od razu dostaniemy szansę uzyskania statusu ich nowego głównego dostawcy, ale przynajmniej drugiego" - wyjaśnił Śliwa.



"Nowi klienci zwracają się do nas z propozycją współpracy, dlatego w tym względzie można oczekiwać, że nasza pozycja na rynku wzrośnie. Koniec pandemii nie musi oznaczać zmniejszenia zamówień. Rozmawiamy też z firmami z innych branż niż medyczna, by spróbować przejąć produkcję, która dotąd była lokowana w Azji" - podsumował członek zarządu Sanwil Polska.



Kurs akcji Sanwil Holding wynosił 0,9 zł po ponad 30-proc. wzroście 20 kwietnia. 21 kwietnia notowania były zawieszone. 22 kwietnia kurs wzrósł o prawie 57% do 1,41 zł.



Sanwil Polska jest od 1974 r producentem materiałów powlekanych. Wytwarza wyroby dla przemysłu meblowego, obuwniczego oraz szeroko wykorzystywane w innych branżach (odzieżowe, medyczne i para-medyczne, kaletnicze, motoryzacyjne, laminaty termoizolacyjne).



Tomasz Chaberko



(ISBnews)