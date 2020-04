Games Operators wyda płatny dodatek do gry '112 Operator' w II kwartale



Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Games Operators w związku z planowaną na dziś premierą gry "112 Operator" poinformował, że zamierza wydać dodatek do gry (DLC), który nawiązywał będzie swoją tematyką do zwalczania epidemii SARS-CoV-2. Całkowity zysk z jego sprzedaży zostanie przekazany na cele związane ze zwalczeniem epidemii, podała spółka.

"Prace nad DLC zostaną rozpoczęte po premierze gry '112 Operator', zaś wydanie DLC planowane jest na drugi kwartał 2020" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie spółka informuje, że DLC będzie płatny, a całkowity zysk z jego sprzedaży (rozumiany jako przychody pomniejszone o koszty wytworzenia, prowizje platform, podatki) zostanie przekazany na cele związane ze zwalczeniem epidemii SARS-CoV-2 oraz jej skutków, podano także.

Games Operators to jeden ze znaczących producentów i wydawców gier komputerowych w Polsce. Spółka specjalizuje się w tworzeniu gier typu menedżer/symulator. Zespół Games Operators stoi za globalnym sukcesem gry "911 Operator" (gra stworzona przez Jutsu Games, obie spółki się połączyły). Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2020 r.

(ISBnews)