Grupa Kęty może w br. zrealizować capex o 60-80 mln zł niższy od zakładanego



Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne Grupy Kęty mogą w 2020 r. być niższe o ok. 60-80 mln zł niższe od zakładanych w budżecie 213 mln zł, poinformował członek zarządu Rafał Warpechowski.

"Nakłady inwestycyjne zaplanowane na ten rok to 213 mln zł, z tego 32 mln zł przypada na Segment Opakowań Giętkich i ten capex zrealizujemy. Zostaje kwota rzędu 180 mln zł. Na dziś opracowaliśmy scenariusz redukcji wydatków o 60-80 mln zł, ale to będzie podlegało bieżącej analizie" - powiedział Warpechowski podczas telekonferencji.

Wskazał, że grupa rozważa między innymi przesunięcie budowy nowej hali produkcyjnej w Opolu w ramach Segmentu Systemów Aluminiowych.

