Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 0,17 proc. do 23.515,26 pkt. S&P 500 spadł o 0,05 proc. do 2.797,80 pkt. Nasdaq Composite zniżkował o 0,01 proc. do 8.494,75 proc.

W ciągu dnia "Financial Times" podał, powołując się na dokumenty publikowane przez Światową Organizację Zdrowia, że lek koncernu Gilead Sciences, który miał pomóc chorym na Covid-19, nie poprawia kondycji pacjentów i nie redukuje patogentów koronawirusa w ich krwi. To wyniki pierwszych badań klinicznych prowadzonych nad tym lekiem w Chinach.

Kilka dni temu doniesienia o możliwości opracowania skutecznego leku wywindowały kurs akcji Gilead Sciences. W czwartek spadek akcje koncernu straciły ponad 4 proc.

W czwartek na Wall Street wzrosty notował sektor energetyczny po zwyżkach cen ropy. Exxon Mobil zyskiwał 4 proc., Chevron 3 proc., Apache Corp 11 proc.

Akcje Blackstone rosły 4,5 proc., gdyż fundusz private equity w pierwszym kwartale zanotował zysk na akcję w wysokości 46 centów wobec oczekiwanych 42 centów.

Target zniżkował o 3 proc. Firma podała, że jej kwartalny zysk ucierpi z powodu przestawienia się na zakupy produktów o niższej marży przez konsumentów, a także ze względu na wzrost kosztów pracy.

Notowania PulteGroup rosły o 3 proc., a zysk na akcję spółki w pierwszym kwartale wyniósł 74 centy vs konsensus rynkowy 70 centy.

Akcje Hershey spadały 3,5 proc. Skorygowany zysk na akcję w I kw. wyniósł 1,63, o 8 centów poniżej oczekiwań.

Drugi dzień z rzędu mocno rosły ceny ropy naftowej. W tym czasie ropa Brent zyskała ponad 40 proc., ale w poprzednich dniach po gwałtownej wyprzedaży spadła poniżej 20 USD za baryłkę. Głównym problemem rynku ropy jest znaczny spadek popytu na nią z powodu zamrożenia światowej gospodarki.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wzrosła o 4,427 mln do 26,4 mln. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 4,5 mln. Liczba ta przekracza 22,442 miliony miejsc pracy, które powstały od listopada 2009 r., gdy liczba miejsc pracy zaczęła rosnąć po recesji.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła 15,976 mln w tygodniu, który skończył się 11 kwietnia. Analitycy spodziewali się 16,738 mln osób.

W USA indeks PMI w przemyśle wyniósł w kwietniu 36,9 pkt. wobec 48,5 pkt. miesiąc wcześniej. Oczekiwano 35 pkt. W usługach kwietniowy odczyt PMi wskazał na 27 pkt. vs 39,8 pkt w marcu i 30 pkt spodziewanych przez rynek. To najniższe odczyty w historii.

Uwaga Kongresu USA skupiona jest obecnie na kolejnej, czwartej już odsłonie pakietu stymulacyjnego. Spikerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi powiedziała w środę, że dyskutowana transza pomocy powinna być skierowana do władz stanowych.

Z takim stwierdzeniem nie zgadza się przewodniczący republikańskiej większości w Senacie USA Mitch McConnell, który ocenił, że wielkość pomocy dla władz stanowych powinna być przyznawana bardzo uważnie.

„Będziemy naciskać na przerwę w przyznawaniu funduszy, ponieważ uważam, że cała ta dodatkowa pomoc dla władz stanowych i lokalnych wymaga ponownej rewizji” – powiedział w środę McConell.

Wcześniej prezydent USA Donald Trump powiedział we wtorek, że w ramach kolejnej części pakietu stymulacyjnego znajdą się środki wsparcia dla władz stanowych, a także fundusze na projekty infrastrukturalne.

W czwartek Izba Reprezentantów ma głosować nad wcześniejszą częścią pakietu, wartą ok. 500 mld USD. Z tej sumy 322 miliardy USD przeznaczone zostaną na uzupełnienie programu pożyczek dla poszkodowanego przez epidemię małego biznesu.

Prezydent USA Donald Trump skrytykował decyzję gubernatora stanu Georgia Briana Kempa o rozpoczęciu w tym tygodniu łagodzenia restrykcji w gospodarce wprowadzonych w wyniku pandemii koronawirusa.

„To zbyt wcześnie. Bezpieczeństwo powinno być na pierwszym miejscu” – powiedział prezydent USA w środę.

Wcześniej Trump wzywał gubernatorów, aby otwierali gospodarki tak szybko, jak to możliwe. (PAP)