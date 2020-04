Klienci i pracownicy ING zebrali ponad 0,5 mln zł na ochronę zdrowia



Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - W zbiórce uruchomionej przez ING Bank Śląski wraz z Fundacją ING Dzieciom, klienci i pracownicy Grupy ING zebrali już ponad 500 tys. zł, podał bank. Pieniądze z przelewów dobroczynnych trafią do wybranych placówek medycznych.

"Zbiórka pieniędzy została uruchomiona z początkiem kwietnia. Spotkała się z bardzo dużym odzewem ze strony klientów i pracowników. W krótkim czasie zebrano ponad 500 tysięcy złotych" - czytamy w komunikacie banku.

Placówki, do których trafi pomoc to:

- Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

- Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr. Tytusa Chałubińskiego,

- SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie,

- Szpital Śląski w Cieszynie - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie,

- Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.

Bank podał, że zbiórka trwa nadal, a by pomóc, wystarczy zrobić przelew dobroczynny.

Pod koniec marca bank poinformował, że zdecydował o przekazaniu darowizny wysokości 4 mln zł na ochronę zdrowia, a środki te wesprą szpitale i placówki medyczne.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 158,61 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)