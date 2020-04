W 11 przypadkach do funkcjonariuszy zwrócono się o pomoc w codziennych czynnościach, jak zrobienie zakupów czy wyniesienie śmieci.

Od początku prowadzenia kontroli osób na kwarantannie policjanci wykonali ich już ponad 4 mln.

Funkcjonariusze skontrolowali również ponad 145 tys. pojazdów komunikacji zbiorowej, z czego ostatniej doby – ponad 3,5 tys. "Tutaj należy pochwalić głównie kierowców autobusów komunikacji miejskiej i motorniczych za skuteczne egzekwowanie przepisów, gdyż praktycznie nie ujawniamy poważniejszych uchybień" – wskazał insp. Ciarka.

W działania prewencyjne codziennie angażowanych jest ok. 22-25 tys. funkcjonariuszy – policjantów wspieranych przez strażników miejskich lub gminnych i żołnierzy, głównie z Żandarmerii Wojskowej.

"Mamy mało powodów do karania, generalnie zachowujemy się odpowiedzialnie – dlatego w pierwszej kolejności apelujemy o stosowanie się do obowiązujących ograniczeń, informujemy i przekazujemy komunikaty, również przy pomocy urządzeń nagłaśniających" – podkreślił insp. Ciarka.

Od tygodnia policjanci rozdają również maseczki, zwłaszcza osobom bezdomnym, informując przy tym obywateli o obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych.

"Teraz ta wzajemna dyscyplina i odpowiedzialność jest tym ważniejsza, że nikt z nas nie wie, czy jest nosicielem, a co za tym idzie, może zarażać inne osoby. Nie chcemy mieć powodów do karania, ale nieodpowiedzialne osoby, które często z premedytacją ignorują przepisy, muszą liczyć się z konsekwencjami" – podkreślił rzecznik KGP.

Wśród policjantów ok. 130 jest zakażonych koronawirusem, kwarantanną objęto dotąd około 2,3 tys. funkcjonariuszy. "Nie oszukujmy policjantów, dbajmy o zdrowie nas wszystkich. To dzięki działaniom policjantów mniej pacjentów mają lekarze, ratownicy czy pielęgniarki. Pamiętajmy o tym! Liczymy na wzajemne zrozumienie!" – zaapelował rzecznik.

Insp. Ciarka kolejny raz podziękował obywatelom za wykazywaną na co dzień odpowiedzialność. "Na ulicach jest generalnie spokojnie, Polacy stosują się do obowiązujących ograniczeń, możemy być wzorem dla innych państw, jak odpowiedzialnie i zdyscyplinowanie podchodzimy do zasad zdrowego życia w obecnej chwili" – zaznaczył.(PAP)

Autorzy: Agnieszka Ziemska, Bartłomiej Figaj