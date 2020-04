"Ten wysiłek pomoże nam chronić siebie, nasze rodziny, nasze pielęgniarki i naszych lekarzy" - napisał na Twitterze Hunt.

Aplikacja ma służyć do rejestracji kontaktów użytkowników, aby ułatwić śledzenie rozprzestrzeniania się wirusa i izolację narażonych osób. To jeden z kluczowych elementów strategii australijskiego rządu dotyczącej luzowania restrykcji wprowadzonych na czas epidemii. Drugi filar to masowe badania na Covid-19, również dla osób nie wykazujących objawów.

Statystyki wskazują, że epidemia koronawirusa w Australii wygasa. W ciągu ostatnich 24 godzin wykryto zaledwie pięć nowych zakażeń. W najludniejszym stanie kraju, Nowej Południowej Walii, przybyły dwa przypadki - oba "zaimportowane". Łącznie na Covid-19 zachorowało 6720 osób, z czego ponad 5586 już wyzdrowiało. Zmarły 83 osoby.

W tym tygodniu dwa australijskie stany zapowiedziały zniesienie części obostrzeń. Australia Zachodnia pozwoli na zgromadzenia do 10 osób, zaś władze Queensland otworzyły parki narodowe i zamierzają otworzyć m.in. większość sklepów oraz pozwolić na pikniki. (PAP)