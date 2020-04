Przychody Grupy Rainbow Tours spadły o ok. 39,3% r: r do 41,5 mln zł w marcu



Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Łączne, skonsolidowane przychody Rainbow Tours ze sprzedaży spadły o ok. 39,3% r/r do 41,5 mln zł w marcu, podała spółka.

"Wartość skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w miesiącu marcu 2020 r. wyniosła 40,8 mln zł, co w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku, w którym przychody wyniosły 66,6 mln zł, stanowi spadek sprzedaży o około 38,7%. Skonsolidowane przychody grupy kapitałowej z pośrednictwa (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły w miesiącu marcu 2020 roku 0,7 mln zł i były niższe o około 61,1% od przychodów z pośrednictwa dla tego samego okresu roku 2019, które wyniosły 1,8 mln zł. Łączne skonsolidowane przychody grupy kapitałowej ze sprzedaży w miesiącu marcu 2020 roku wyniosły 41,5 mln zł, co w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku, w którym przychody wyniosły 68,4 mln zł, stanowi spadek sprzedaży o około 39,3%" - czytamy w komunikacie.

Łączne, skonsolidowane przychody grupy kapitałowej (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku wyniosły 274 mln zł i są wyższe o ok. 11,2% od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku, które wyniosły w tym okresie 246,3 mln zł.

"Spadek przychodów w miesiącu marcu 2020 roku spowodowany jest rozprzestrzenianiem się w skali ogólnoświatowej, a w tym w Europie i na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz panującymi ograniczeniami w przemieszczaniu się między państwami Unii Europejskiej oraz ograniczeniami podróży z / do państw trzecich z Unii Europejskiej (istotne ograniczenie w ruchu lotniczym i restrykcje związane z ruchem granicznym), wprowadzonymi od 16 marca 2020 roku, tj. od dnia zawieszenia normalnej działalności operacyjnej emitenta" - wyjaśniono w raporcie.

Rainbow Tours to operator turystyczny zajmujący się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, biletów lotniczych, autokarowych, promowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

(ISBnews)