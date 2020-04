Pytany o poniedziałkowe spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z politykami Porozumienia podkreślił, że po tym spotkaniu jest "bliżej zrozumienia wzajemnych racji". "Najważniejszy komunikat, jaki padł ze strony Porozumienia jest taki, że Porozumienie jest częścią Zjednoczonej Prawicy i częścią środowiska popierającego kandydaturę Andrzeja Dudy na drugą kadencję" - mówił szef gabinetu prezydenta.

Dopytywany o to, czy widzi jakąś inną możliwość niż przeprowadzenie wyborów 10 maja, odparł, że to po stronie parlamentu jest kwestia daty wyborów. "Mamy jeszcze czas na to i rozumiem, że ten czas będzie wykorzystany także przez polityków Porozumienia, żeby szukać propozycji" - mówił Szczerski.

Dodawał, że dla prezydenta istotne jest w tym momencie zachowanie w ramach konstytucji ciągłości władzy wykonawczej.

"Musimy zrobić wszystko i o to prezydent apelował wczoraj i apeluje do wszystkich polityków w Polsce, żeby zmieścić się z wyborami prezydenckimi w ramach konstytucji, w ramach ciągłości władzy publicznej w demokratycznym państwie" - zaznaczył szef gabinetu prezydenta.

Szczerski zapewniał, że dla Andrzeja Dudy istotne jest również to, aby obywatele nie byli pozbawieni prawa do wyborów i aby ten wybór nie był warunkowany innymi okolicznościami. "To jest fundamentalne prawo obywatelskie, żeby głosować i wybierać prezydenta" - podkreślał.

Szef gabinetu prezydenta akcentował również międzynarodowy aspekt pandemii koronawirusa. "Ta epidemia nie dzieje się w próżni międzynarodowej i będzie miała wpływ na nową hierarchię państw" - mówił.

Zdaniem Szczerskiego stabilne i silne państwa wyjdą z tego kryzysu jeszcze silniejsze i zajmą wysoką pozycję w hierarchii międzynarodowej. "Polska musi być w gronie tych, którzy wyjdą z pandemii jako państwo silne, stabilne" - stwierdził.

Szef gabinetu prezydenta ocenił, że kluczowym elementem w czasie pandemii jest zachowanie bezpieczeństwa i wszystkich funkcji państwa.

"Musimy pokazać naszą odporność na zagrożenia zewnętrzne. Odpornością tą jest także odporność instytucji państwa i to, że gdy jesteśmy w sytuacji nadzwyczajnej, jaką jest stan epidemii, to jesteśmy zdolni jako państwo zrealizować swoje podstawowe funkcje" - mówił.

"To samo musi być z procesem politycznym, demokratycznym, że epidemia nie jest sytuacją, w której załamuje się demokratyczny system w Polsce, a istotą demokratycznego systemu są wybory" - dodał Szczerski. (PAP)

autor: Mateusz Roszak