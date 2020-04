"Największy wpływ na spadek wskaźnika miało przede wszystkim raptowne załamanie się tempa napływu nowych zamówień do polskich producentów. Dotknęło to niemal wszystkie branże, z wyjątkiem przemysłu farmaceutycznego, gdzie w kwietniu zamówień napłynęło znacznie więcej niż w poprzednich miesiącach a nawet latach. Relatywnie mniejsze spadki zamówień dotknęły również producentów żywności" - czytamy w raporcie.



Załamaniu uległy również wskaźniki odnoszące się do ocen ogólnej sytuacji w firmach, podało Biuro.



"Jednak w przypadku tych wskaźników spadki były nieco łagodniejsze, co pozwala przypuszczać, iż wiele przedsiębiorstw ma finansową poduszkę bezpieczeństwa na trudne czasy, a co więcej menadżerowie badanych firm wykazują znaczne pokłady nadziei i optymizmu" - czytamy dalej.

>>> Czytaj też: Cena ropy znów spadnie poniżej zera? W USA surowiec mocno tanieje