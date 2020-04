Sanok Rubber miał 51,46 mln zł zysku netto, 88,3 mln zł EBITDA w 2019 r.



Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Sanok Rubber Company odnotował 51,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 64,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 32,58 mln zł wobec 84,82 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 88,3 mln zł wobec 126,33 rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 052,23 mln zł w 2019 r. wobec 1 022,18 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2019 był dla Grupy Sanok RC kolejnym rokiem w którym grupa wypracowała istotny zysk, chociaż trzeba przyznać że wyniki ekonomiczne osiągnięte w 2019 roku były gorsze aniżeli uzyskane w roku 2018. Mimo wygenerowania nieznacznego wzrostu (o 30,0 mln zł tj. 2,9%) przychodów ze sprzedaży, wynik netto jakim grupa zamknęła rok 2019 był niższy od osiągniętego w 2018 roku o 12,6 mln zł (19,6%)" - czytamy w raporcie.

Niższy wynik to przede wszystkim efekt znacznego wzrostu kosztów surowców i materiałów używanych do produkcji (wzrosły ceny surowców na światowych rynkach). Wyższe były też inne koszty działalności, w tym wynagrodzenia, przede wszystkim w spółce dominującej (co jest skutkiem aktualnych trendów panujących na rynku pracy ), a także usługi obce świadczone na rzecz Sanok RC jak też innych spółek grupy. W efekcie tego spółki generowały nieco niższe marże na sprzedanych produktach niż rok wcześniej, wyjaśniono.

"Kluczowym segmentem sprzedaży dla grupy jest motoryzacja (ponad 60% udział w ogólnej wartości sprzedaży). Wzrost poziomu przychodów w tym segmencie w 2018 spowodowany jest przede wszystkim wyższą sprzedażą w spółce Draftex (23% wartości sprzedaży całego segmentu, przy 20,2% rok wcześniej). Sprzedaż zrealizowana przez spółkę dominującą w segmencie motoryzacji była niemal identyczna jak w roku 2018 ( mniej o 0,2 mln zł)" - czytamy dalej.

Największy przyrost sprzedaży grupa osiągnęła właśnie w segmencie motoryzacji (o 22,7 mln zł). Wynika on przede wszystkim ze wzrostu sprzedaży do dotychczasowych odbiorców, zarówno na rynku krajowym jak też na rynkach zagranicznych, podano także.

"Sprzedaż mieszanek gumowych była nieco niższa aniżeli w 2018 roku ( o 6,8 mln zł., tj. o 6,0%). Stabilny (chociaż minimalnie – o 0,4% niższy aniżeli w 2018 roku) poziom sprzedaży odnotowano również w segmencie przemysłu i rolnictwa, pomimo nadal występujących problemów ze sprzedażą produktów grupy na rynku wschodnim. W 2019 roku spadła sprzedaż w asortymencie artykułów przemysłowych i rolniczych (głównie pasów), wzrosła natomiast sprzedaż w sektorze w farmacji. W segmencie przemysłu również realizuje sprzedaż spółka QMRP (w 2019r. sprzedaż ta stanowiła 1% sprzedaży tego segmentu – podobnie jak w roku 2018). Segment budownictwa odnotował wzrost sprzedaży (8,1 mln zł tj. 7,3%). Wzrost ten dotyczy głownie uszczelek samoprzylepnych i systemowych w spółce dominującej" - wskazano w raporcie.

Sprzedaż krajowa wygenerowała 31,3% przychodów w 2019 r., eksport do krajów Unii Europejskiej stanowił 49,1%, na rynki Europy Wschodniej - 5%, a na pozostałe rynki zagraniczne - 14,6%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 34,33 mln zł wobec 71,08 mln zł zysku rok wcześniej.



Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Spółka jest producentem mieszanek gumowych posiadającym bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Jest notowana na GPW od 1997 r.



