Budimex Nieruchomości sprzedał 541 mieszkań w I kw. 2020 r.



Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Budimex Nieruchomości sprzedał 541 mieszkań w I kw. 2020 r., a przekazał 4, co wynika z rozkładu

harmonogramów realizacji poszczególnych inwestycji mieszkaniowych, podała spółka.

"Znaczący spadek wolumenu aktów notarialnych w segmencie deweloperskim, wynikający z harmonogramów realizacji poszczególnych inwestycji mieszkaniowych, jak również w zakresie dotyczącym drugiej połowy marca z ograniczeń związanych z wprowadzeniem na terenie

kraju stanu epidemii, znalazł odzwierciedlenie w istotnym tymczasowym spadku sprzedaży i zysku" - czytamy w komentarzu.

Przychody segmentu deweloperskiego wyniosły 5 mln zł, a strata brutto 8 mln zł.

"Od połowy marca obserwowany jest jednak spadek liczby nowych transakcji, dlatego będziemy ostrożnie podchodzić do uruchamiania nowych projektów" - zapowiedziała spółka.

Aktualna oferta Budimex Nieruchomości to nieco ponad 1 300 mieszkań w 5 lokalizacjach.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)