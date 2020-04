Budimex ocenia pozytywnie działania publicznych zamawiających w czasie pandemii



Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Budimex spodziewa się, że w najbliższym czasie (w związku z pandemią) może nastąpić ograniczenie skali nowych inwestycji budowlanych, szczególnie prywatnych, co może przełożyć się na mniejsze obłożenie prac w perspektywie 2-3 lat, podała spółka. Jednocześnie pozytywnie ocenia jakość relacji z publicznymi zamawiającymi, szczególnie GDDKiA i PKP PLK, a także Ministerstwem Infrastruktury.

"Sytuacja związana z epidemią COVID-19 nie wpłynęła istotnie na wyniki Grupy Budimex w I kw. 2020 roku. Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19 znalazło odzwierciedlenie w zmianie zasad organizacji pracy w spółkach Grupy Budimex przez m.in. wprowadzenie możliwości pracy zdalnej, zabezpieczenie środków dezynfekcji dla pracowników czy reorganizację przestrzeni tak, aby zapewnić warunki pracy zgodne z zaleceniami GIS" - czytamy w komunikacie.

Na nielicznych budowach doszło do zakłócenia łańcucha dostaw, dotyczy to przede wszystkim komponentów pochodzących z Azji, pozostaje to natomiast bez wpływu na bieżącą działalność operacyjną, dodano.

"Pozytywnie oceniamy jakość relacji z klientami w obecnych realiach - zachowują się odpowiedzialnie. Współpraca z publicznymi zamawiającymi, szczególnie GDDKiA i PKP PLK, a także Ministerstwem Infrastruktury, jest bardzo dobra a komunikacja szybka i efektywna" - podkreślono.

Według zarządu Budimeksu, sytuacja w kolejnych miesiącach uzależniona będzie w dużej mierze od kolejnych decyzji administracyjnych. Zatrzymanie budów może skutkować falą bankructw w perspektywie zaledwie kilku tygodni. Budimex znajduje się w wąskiej grupie podmiotów, które są w stanie udźwignąć kilka miesięcy postoju.

"W najbliższym czasie można oczekiwać ograniczenia skali nowych inwestycji budowlanych, szczególnie prywatnych, co może przełożyć się na mniejsze obłożenie prac w perspektywie 2-3 lat. W segmencie deweloperskim spodziewamy się krótkoterminowego spadku tempa przedsprzedaży mieszkań" - czytamy także w komentarzu.

Budimex przypomina, że podejmuje działania pomocowe na rzecz szpitali walczących z COVID-19. Grupa wsparła finansowo i rzeczowo kilkanaście szpitali w tych miejscach Polski, gdzie skala potrzeb jest największa.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

