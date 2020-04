Gowin był we wtorek gościem programu Tłit w portalu wp.pl. Jak podkreślił szef wchodzącego w skład Zjednoczonej Prawicy (razem z PiS i Solidarną Polską) Porozumienia, "na razie nie ma wspólnego stanowiska Zjednoczonej Prawicy w sprawie terminu wyborów prezydenckich". "Wierzę, że uda się je wypracować do 7 maja, kiedy będziemy głosować nad poprawkami Senatu do ustawy o głosowaniu korespondencyjnym" - dodał. Jego zdaniem "w parlamencie nie ma możliwości stworzenia bardziej spójnej koalicji niż Zjednoczona Prawica".

Gowin oświadczył także, że nie ma planów rozbijania Zjednoczonej Prawicy. "Nie mam planów rozbijania Zjednoczonej Prawicy, przeciwnie - wszystkie działania, które prowadzę, służą, aby Zjednoczona Prawica dobrze albo jeszcze lepiej służyła Polsce" - zadeklarował. "Wartość, jaką jest Zjednoczona Prawica, jest dla mnie wartością nadrzędną. Po to podałem się do dymisji (jako wicepremier i minister NiSW - PAP), żeby dać nam wszystkim kilka tygodni na wypracowanie kompromisu" - dodał.

Lider Porozumienia poinformował, że przed 7 maja spotka się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim". Dopytywany, kiedy dokładnie odbędzie się to spotkanie, powiedział, że nie wie. "Będę to w najbliższych dniach konsultował" - podkreślił.

Pytany, czy weźmie udział w wyborach 10 maja, powiedział, że "wybory nie mogą się odbyć 10 maja. "Jestem gotów się założyć, że w tym terminie wyborów nie będzie; w każdym innym konstytucyjnym terminie wezmę udział" - zaznaczył.

Gowin odmówił komentarza do poniedziałkowego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z posłami Porozumienia. "Nie czuję się upoważniony, żeby ujawniać stanowisko prezydenta Andrzeja Dudy" - powiedział.

W Senacie jest obecnie specustawa, autorstwa PiS, uchwalona 6 kwietnia, zgodnie z którą wybory prezydenckie w 2020 r. mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Ustawą zajmą się we wtorek połączone senackie komisje: ustawodawcza, praw człowieka, praworządności i petycji oraz komisja samorządu terytorialnego i administracji państwowej. Posiedzenie Senatu zwołane jest na 5 i 6 maja. (PAP)

autorka: Iwona Pałczyńska