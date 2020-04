Eksperci związku rolników i producentów żywności Coldiretti podali, że kryzys dotknął branżę rybołówstwa, do której należą załogi 12 tysięcy kutrów i innych statków rybackich. Łącznie jest to 28 tysięcy miejsc pracy.

Trudności tego sektora pogłębiają także, jak zauważono, ograniczenia w przemieszczaniu się. Doprowadziło to do spadku konsumpcji świeżych ryb w domach. Tysiące ludzi nie mogą już jeździć do nadmorskich miejscowości, by na nabrzeżu prosto z kutrów kupić złowione właśnie ryby i owoce morza. Sytuację pogarsza jeszcze krach branży turystycznej - dodano.

W przedstawionej analizie rynku połowów odnotowano, że tylko nieznacznie pomoże zgoda władz na dostawy dań z restauracji do domów.

Eksperci z Coldiretti przypomnieli, że już przed obecną pandemią włoscy rybacy byli w trudnej sytuacji ze względu na to, że 80 proc. ryb konsumowanych we Włoszech pochodzi z importu i często sprzedawane są one nielegalnie jako krajowe. (PAP)