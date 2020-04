Warszawski ratusz w komunikacie przywołał opinie WHO i Głównego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z którymi nie ma dowodów na to, aby koronawirus mógł przetrwać w wodzie, a tym bardziej być przez nią przenoszony.

Jak wyjaśnił, wirus SARS-CoV-2 należy do grupy, które są bardzo podatne na działanie utleniaczy, czyli ozonu lub chloru i jego pochodnych, stosowanych do uzdatniana wody również w Warszawie.

"Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. (MPWiK) dostarcza mieszkańcom tylko warszawską kranówkę zdatną do picia - miasto nie posiada wydzielonej sieci do dystrybucji wody nieoczyszczonej" - zapewnił magistrat.

MPWiK - wskazano w komunikacie - każdego dnia uzdatnia ponad 350 mln litrów wody. Jakość warszawskiej kranówki spełnia normy wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia, wymagania dyrektywy Rady Unii Europejskiej, jak również wytyczne WHO - podkreślono.

"Obowiązujące zalecenia dotyczące jakości wody przeznaczanej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę, obejmują również obecną sytuację epidemiczną" - wyjaśniono.

Stołeczny urząd wytłumaczył, że stosowane przez warszawskie wodociągi technologie uzdatniania wody to ozonowanie pośrednie, wieloetapowa filtracja, w tym węglowa oraz dezynfekcja dwutlenkiem chloru. Jak zaznaczył, gwarantują one wysoką jakość wody zarówno w momencie wtłoczenia jej do sieci, jak i w przewodach, którymi płynie do mieszkańców, aż do domu odbiorcy.

"Dzięki nim eliminowane są wszelkie bakterie i wirusy. Dlatego warszawską kranówkę można pić prosto z kranu, bez konieczności przegotowania – MPWiK stosuje również proces biofiltracji, który wpływa na poprawę smaku i zapachu wody" - podkreślił ratusz.

MPWiK kontroluje jakość wody zarówno w systemie online, jak i laboratoryjnie. "Testy jakości prowadzone są na każdym etapie produkcji wody - od momentu ujęcia, przez kolejne etapy uzdatniania, po sieć wodociągową" - czytamy. Niezależnie jakość wody monitoruje też sanepid.

Wyniki badań jakości wody MPWiK udostępnia na swojej stronie internetowej pod adresem https://mpwik.com.pl/view/jakosc-wody. (PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska