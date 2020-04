QubicGames zmienił daty premier 'Gravity Rider Zero' i 'Fly Sky High' na Switcha



Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - QubicGames zmienił daty premier gier "Gravity Rider Zero" oraz "Fly Sky High" na konsoli Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii, podała spółka. Powodem przesunięcia terminów premier ww. gier jest wybór optymalnych dat wydania gier poprzez włączenie obu premier w działania marketingowe związane z obchodami 16-lecia spółki, które przypadają na okres między 29 kwietnia a początkiem czerwca br.

"Premiera gry 'Gravity Rider Zero' została ustalona na dzień 8 maja 2020 r. i została zaakceptowana przez Nintendo. Regularna cena gry 'Gravity Rider Zero' na platformie Nintendo Switch została ustalona na poziomie 6,99 USD/euro" - czytamy w komunikacie.

Gra "Fly Sky High", której premiera miała pierwotnie odbyć się w okresie pomiędzy 17 a 25 kwietnia 2020 roku, oraz gra "Dex" pomyślnie przeszły proces certyfikacji na konsolę Nintendo Switch i są gotowe do wydania, w dogodnym dla spółki terminie, wskazano również.

W osobnym komunikacie QubicGames poinformował o zawarciu z Vivid Games kolejnego aneksu do umowy ramowej z 11 lipca 2019 r. w zakresie portingu i dystrybucji gier Vivid Games na platformie Nintendo Switch. Na mocy ww. aneksu rozszerzona została lista gier wskazanych w umowie o cztery nowe tytuły gier - "Juice Farm", "Animal Hotel Manager", "Gear for Heroes" oraz "Zombie Blast Crew". Wszystkie powyższe gry są planowane do wydania przez spółkę na konsoli Nintendo Switch w II półroczu 2020 roku.

QubicGames jest studiem deweloperskim, które zostało założone w 2004 r. Do 2012 r. spółka realizowała głównie gry na konsole Nintendo, a od 2014 r. zajmuje się także produkcjami na platformy iOS/Android, Sony PS4 i PS Vita, a także komputery PC/Mac. Spółka jest notowana na NewConnect od 2016 r.

