Jak przekazali drogowcy, węzeł na Przyczółku Grochowskim to jeden z obiektów Trasy Łazienkowskiej, który został wybudowany w latach 70. ubiegłego wieku i jest w złym stanie technicznym. Jego konstrukcja wymaga kompleksowej modernizacji, dlatego przejdzie gruntowny remont. "Wiadukt zostanie rozebrany, a jego najważniejsze elementy zastąpione nowymi. W zakres prac wchodzą m.in. wymiana płyt obiektu, częściową wymiana korpusu przyczółków, skrzydeł, ścian zaplecznych i podpór pośrednich" – przekazał ZDM.

Obiekt zyska również nowe urządzenia dylatacyjne, krawężniki, balustrady i bariery ochronne oraz system odprowadzania deszczówki. W ramach prac robotnicy rozbiorą także istniejące schody po północno-wschodniej stronie wiaduktu. Nowe zostaną wyposażone w stalowe balustrady i pochylnie.

Przebudowa węzła ułatwi też przesiadki. Przystanek w kierunku ronda Wiatraczna zostanie przesunięty pod wiadukt, a wszystkie perony przystankowe zostaną wyremontowane i podniesione do poziomu 16 cm ponad jezdnię, co ułatwi wsiadanie do autobusów. Pojawią się też dodatkowe miejsca siedzące i system informacji pasażerskiej.

Nowy węzeł będzie także dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. "Wszystkie przeszkody na przystankach zostaną odsunięte trzy metry od krawędzi, pojawią się pasy prowadzące, kontrastowe elementy dotykowe w obrębie schodów i pochylni na obszarze całego węzła, oraz plany tyflograficzne na wszystkich przystankach. Przy okazji przeprowadzimy też nowe nasadzenia zieleni" – podali drogowcy.

W związku z remontem w czwartek od ok. godz. 22 wyłączona z ruchu zostanie północna jezdnia ul. Ostrobramskiej (prowadząca w kierunku centrum) na odcinku od ul. Międzyborskiej do Kinowej. Ruch na jezdni prowadzącej w kierunku Wawra będzie odbywał się bez utrudnień.

Zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone też na wcześniejszym odcinku trasy. Zalecane objazdy będą prowadziły al. Wieniawy-Długoszowskiego (Trasa Siekierkowska) lub ul. Fieldorfa "Nila" do Wału Miedzeszyńskiego.

Z kolei od skrzyżowania z ulicami Zamieniecką i Fieldorfa "Nila" na północnej jezdni ul. Ostrobramskiej, czyli w kierunku centrum jeden z pasów ruchu zostanie zmieniony w buspas. Kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu.

Od skrzyżowania z ulicami Grenadierów i Poligonową prosto będzie możliwy wyłącznie dojazd do ul. Międzyborskiej (dalej jezdnia będzie całkowicie wyłączona z ruchu, czyli nie będzie można pojechać ani w kierunku al. Stanów Zjednoczonych ani w kierunku Kinowej). Pozostali kierowcy powinni pojechać w ul. Grenadierów.(PAP)

Autorka: Aleksandra Kuźniar