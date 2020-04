4Mobility rozszerza ofertę o miesięczne pakiety; nie zmienia planów rozwoju



Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Na obecnym etapie pandemii kluczowe jest dostosowanie oferty do potrzeb klientów; w związku z tym 4Mobility wprowadza pakiety udostępniające samochody na dłuższy okres - nawet miesiąc, poinformował ISBnews prezes Paweł Błaszczak. Z drugiej strony, spółka nie rezygnuje ze swoich planów powiększania floty.

"Okres najostrzejszych ograniczeń i największych obaw nie spowodował zatrzymania naszego biznesu, choć były widoczne zawahania. To naturalne, że ograniczenia w przemieszczaniu dotknęły również carsharing, choć nie doszło do 'wyzerowania' biznesu. Bardzo pozytywny wpływ na nasze usługi ma stopniowe znoszenie ograniczeń. Kluczowe w tym momencie jest dopasowanie do sytuacji i odpowiednia modyfikacja oferty, stanowiąca wyjście naprzeciw potrzebom klientów i odpowiedź na wyzwania związane z bezpieczeństwem w dobie pandemii koronawirusa" - powiedział Błaszczak w rozmowie z ISBnews.

"To nie tylko odpowiedź na obawy klientów poprzez dezynfekcję pojazdów, ale przede wszystkim wprowadzanie do oferty pakietów usług polegających na udostępnieniu pojazdów nie na minuty i godziny, ale na dni, tygodnie, a nawet miesiąc. Od dziś wprowadzamy takie najdłuższe pakiety, to będzie stała oferta" - kontynuował prezes.

Dodał, że jednocześnie marżowość dłuższych wynajmów będzie wyższa i nie wpłynie negatywnie na koszty. Ocenił też, że miesięczne pakiety mogą być alternatywą dla leasingu samochodów.

Pozostałe plany spółki, dotyczące powiększania floty o 300 samochodów w tym roku, nie zostają odłożone.

"Na dziś te plany nie są skorygowane, choć sytuacja jest dynamiczna. Zmiany w przyjętym przez nas harmonogramie mogą wynikać np. z ograniczeń w produkcji samochodów. Zmiany w strategii na razie nie przewidujemy" - podkreślił Błaszczak.

"Co do ewentualnych dalszych powiększeń floty w tym roku - będziemy przyglądać się stronie popytowej usługi i nie wykluczamy, że będziemy na potrzeby odpowiadać. Spółka posiada na to środki" - podsumował.

W lutym Błaszczak poinformował ISBnews, że poza finalizowaną wtedy inwestycją w 300 samochodów, niewykluczone jest dokonanie kolejnych zakupów pojazdów w tym roku. Według niego, także w tym roku możliwe jest wejście spółki ze swoimi usługami do kolejnego miasta lub miast. W marcu spółka informowała, że skieruje pierwsze samochody w ramach podwojenia floty do Poznania.

4Mobility jest jednym z pionierów i liderów świadczących na polskim rynku usługi carsharingu. Jej model biznesowy zakłada wykorzystanie przez klientów autorskiej aplikacji mobilnej, dzięki której można z dowolnego miejsca dokonać rezerwacji samochodu. Spółka świadczy swoje usługi w Warszawie, Poznaniu, Siedlcach, Trójmieście i Rzeszowie. Od września 2017 jest notowana na New Connect. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PGE Nowa Energia.

Tomasz Chaberko

(ISBnews)