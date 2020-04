Benefit Systems wznowił działalność klubów fitness w Czechach



Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Benefit Systems otworzył swoje placówki w Czechach, podała spółka. Wszystkie czeskie kluby fitness należące do Benefit Systems wznowiły działalność z zachowaniem wymogów sanitarnych wprowadzonych przez tamtejszy rząd.

"Otwarcie w Czechach nastąpiło prawie 2 tygodnie wcześniej niż pierwotnie zapowiadano, ale byliśmy do tego przygotowani. Co istotne, mimo wprowadzonych ograniczeń w ciągu pierwszych godzin od otwarcia zapisów zarezerwowane zostały miejsca na zajęcia na cały tydzień. To bardzo dobry znak pokazujący, że zapotrzebowanie na aktywność fizyczną po okresie zamknięcia jest duże i napawa optymizmem także pod kątem innych rynków. Z naszej perspektywy kluczowe jest jednak uruchomienie klubów fitness w Polsce, gdyż jest to nasz najważniejszy rynek. Liczymy, że stanie się to już wkrótce. Jako branża obserwujemy inne kraje oraz wytyczne tam wprowadzane i skrupulatnie przygotowujemy się do otwarcia obiektów w Polsce z uwzględnieniem wymogów mających zapewniać bezpieczeństwo ćwiczącym" - powiedziała rzecznik prasowy Benefit Systems Jolanta Jędrysek, cytowana w komunikacie.

W klubach obowiązuje odległość między ćwiczącymi min. 2 m, a na 10 m2 powierzchni może przebywać nie więcej niż 1 osoba. W zajęciach grupowych może uczestniczyć obecnie maksymalnie 8 osób.

"Stany Zjednoczone zaplanowały otwarcie obiektów sportowych w pierwszej fazie odmrożenia gospodarki, co zrobił jako pierwszy stan Georgia, Czechy już działają. Dlatego mamy nadzieję, że przykładem innych Polska uruchomi obiekty sportowe wcześniej, czyli w trzecim etapie. Takie działanie będzie miało pozytywny wpływ na zdrowie społeczeństwa, wzmacnianie odporności u ćwiczących oraz na odbudowę równowagi psychofizycznej, której tak bardzo potrzebujemy w okresie izolacji i po jej zakończeniu" - dodała Jędrysek.

Grupa Benefit Systems posiada obecnie 25 kluby własne poza Polską: 15 w Czechach, 9 w Bułgarii oraz 1 na Słowacji. Wszystkie te rynki zostały zamknięte w związku z pandemią. Jako pierwsze odmrożone zostały kluby w Czechach.

W Polsce Benefit Systems posiada łącznie 163 kluby własne. Jest też organizatorem programu MultiSport, z którego korzystało w I kw. br. 1 177,5 tys. osób w Polsce oraz 371,4 tys. za granicą.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

(ISBnews)