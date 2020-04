Orange Polsce oczekuje spowolnienia inwestycji w światłowód ze wzg. na pandemię



Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Orange Polska oczekuje spowolnienia inwestycji w światłowód w następnych okresach ze względu na trwającą pandemię, poinformował prezes spółki Jean-François Fallacher.

"Nasz światłowód obejmuje już 4,4 mln gospodarstw domowych w 147 miastach. W I kw. mieliśmy 44 tys. przyłączeń (wzrost o 41% r/r) i był to drugi najlepszy wynik kwartalny w historii, więc ten efekt pandemii w I kw. jeszcze nie był widoczny" - powiedział Fallacher podczas telekonferencji.

"Jeżeli chodzi o inwestycje w światłowód, to w I kw. pandemia nie miała na nie wpływu, ale oczekujemy spowolnienia inwestycji, gdyż one wymagają otrzymania szeregu pozwoleń, które wydawane są na papierze" - dodał prezes.

W jego opinii, sytuacja związana z pandemią pokazała, że ten produkt jest istotny, gdyż jest on nie tylko bezpieczny, ale także klienci otrzymują stabilny dostęp do internetu.

W I kw. 2020 r. nakłady inwestycyjne Orange Polska wyniosły 343 mln zł (według MSSF16) wobec 451 mln zł rok wcześniej (według MSSF16).

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)