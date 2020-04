Od 29 kwietnia br. uruchamiamy możliwość wysyłania przesyłek do kolejnych krajów, tj. do: Rosji, Chorwacji, Serbii, Słowenii, Hongkongu, Korei Południowej, Tajlandii, Urugwaju i Brazylii - poinformowała na swojej stronie internetowej spółka.

Poczta dodała, że w związku z utrudnieniami na europejskich drogach oraz ograniczeniami w pracach służb eksploatacyjnych operatorów pocztowych w Polsce i za granicą spodziewane są opóźnienia w doręczaniu przesyłek wysyłanych do ww. krajów.

Wcześniej Poczta przywróciła m.in. wysyłanie listów ekonomicznych do Włoch, Austrii, Norwegii, Szwecji i Szwajcarii; listów priorytetowych i ekonomicznych oraz paczek do Estonii i Finlandii, a także listów i paczek ekonomicznych do Irlandii.

Przywrócono też możliwość wysyłania przesyłek zagranicznych do Irlandii, Australii i Wielkiej Brytanii. Rozszerzono zakres usług o przesyłki priorytetowe wysyłane na Ukrainę, Białoruś, do Czech, Słowacji, na Litwę i Łotwę.

Najszybciej spółka przywróciła wysyłanie przesyłek zagranicznych (bez przesyłek EMS) do Niemiec – listy (priorytetowe i ekonomiczne), paczki (priorytetowe i ekonomiczne) oraz GLOBAL Expres; do Czech i na Słowację – listy (priorytetowe i ekonomiczne), paczki (priorytetowe i ekonomiczne); Ukraina – listy (ekonomiczne), listy polecone (priorytetowe), paczki (ekonomiczne) oraz Paczka UKRAINA PLUS.

Na Białoruś, Litwę, Łotwę oraz do Danii, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Holandii Poczta znów przesyła listy ekonomiczne oraz paczki ekonomiczne. Z kolei do Meksyku, drogą morską – listy ekonomiczne. Natomiast do USA i Kanady, jak podała spółka, drogą morską – listy (ekonomiczne) oraz paczki (ekonomiczne).

14 marca br. Poczta poinformowała o zawieszeniu w związku z epidemią przyjmowania wszelkich przesyłek do innych krajów.

Poczta Polska zatrudnia ponad 80 tys. pracowników, posiada sieć ponad 7500 placówek, filii i agencji pocztowych. (PAP)