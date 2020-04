Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Pyramid Games planuje debiut na New Connect w połowie roku, podała spółka.



"Po udanym zamknięciu emisji akcji, Pyramid Games przygotowuje się do swojego debiutu na New Connect, który planowany jest na przełom czerwca i lipca 2020 roku" - czytamy w komunikacie.



Po emisji akcji serii D, w wyniku której Pyramid Games pozyskała finansowanie w wysokości 1 mln zł oraz ze względu na zainteresowanie inwestorów, uruchomiono dodatkową emisję akcji serii E, która obecnie jest finalizowana, podano także.



"Nie spodziewaliśmy się aż tak dużego zainteresowania naszą emisją akcji, jednak utwierdza nas to w przekonaniu, że obraliśmy dobrą drogę i planujemy nią dalej podążać. Poinformujemy w późniejszych komunikatach o zakończeniu emisji, liczbie objętych akcji i wartości emisji. W dalszej kolejności musimy zarejestrować akcje w KRS, a następnie w KDPW. Po przejściu tych kwestii formalnych będziemy się starali o jak najszybszy debiut na NewConnect" - powiedział prezes Pyramid Games Jacek Wyszyński, cytowany w komunikacie.



Plan wydawniczy na 2020 rok obejmuje premiery 6 gier łączących rozrywkę z elementami popularnonaukowymi, dodano także.



"We wczesnym dostępie Steam jest już 'Rover Mechanic Simulator', w którym gracz wciela się w rolę inżyniera dbającego o marsjańskie łaziki. Już przed pełną premierą grę nabyło 7 800 graczy, a sam tytuł jest ciągle rozwijany przez developerów. Planowana premiera pełnej wersji RMS to II/III kw. 2020 r., do rozgrywki wejdzie największy jak do tej pory model marsjańskiego łazika - MSL Curiosity, składający się z blisko 1 500 części, co doda do gry kilkadziesiąt dodatkowych godzin rozgrywki. Trwają również prace nad DLC do gry, które zostaną wydane po wyjściu z trybu early access. 'Rover Mechanic Simulator' osiągnął ponad 95% pozytywnych recenzji na platformie Steam" - wymieniono także.



Gra, której premiera jest zaplanowana na rok 2020 to również "Occupy Mars: The Game", w której zadaniem gracza jest przetrwanie i kolonizacja Czerwonej Planety. Tytuł ten jest flagową, najbardziej rozbudowaną produkcją spółki, tworzoną od kilku lat. Niebawem na Steam pojawi się jej darmowy prolog. Kolejną grą jest "Dinosaur Fossil Hunter", dodano.



"Oprócz wyżej wymienionych gier spółka prowadzi również działalność związaną z podwykonawstwem, tworząc gry i assety na zlecenie innych podmiotów. 'Castle Flipper', 'ZooKeeper' czy 'Farming Life' to kolejne tytuły powstające w siedzibie lubelskiego studia. Co więcej, Pyramid Games nawiązał współpracę z firmą Asus, m.in. w zakresie integracji sterowników urządzeń Asus ROG ze swoimi grami oraz wsparcie promocji gry 'Occupy Mars: The Game' na kanałach społecznościowych Asus Republic Of Gamers" - wskazano także.



"Zespół Pyramid Games budowaliśmy od 2012 roku, razem rozwijamy tę firmę jako nasze wymarzone miejsce pracy, gdzie czujemy się dobrze i możemy realizować swoje pasje. Spółka stawia w swojej strategii na model early access, który prawidłowo prowadzony przynosi ogromne korzyści zarówno dla wydawców jak i dla graczy, którzy chętnie włączają się w rozwój gry i doradzanie twórcom. Jest to nowy model biznesowy: Game Development as a Service" - dodał prezes.



Wszystkie gry realizowane obecnie przez studio znajdują się na Globalnej Top Wishliście platformy Steam (lista najbardziej oczekiwanych gier). Wymienione tytuły mają zbudowaną dużą społeczność potencjalnych nabywców, a łącznie na gry od Pyramid Games czeka ponad 150 000 graczy, podano też w materiale.



Pyramid Games to studio zajmujące się tworzeniem gier komputerowych założone w 2012 roku. Jego główna siedziba znajduje się w Lublinie, a tworzą je fani gier oraz pasjonaci nauki i science-fiction. Ich produkcje koncentrują się na tematyce odkrywania nieznanego i zdobywania wiedzy. Spółka zatrudnia ponad 35 osób. Należy do Grupy Playway.



(ISBnews)